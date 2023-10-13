Приказом Росстандарта от 12.10.2023 срок введения в действие ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» перенесен на 01.09.2024 с правом досрочного применения. ГОСТ Р 55025-2012 действует до 01.09.2024
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