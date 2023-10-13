Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Законотворчество (постановления)
  • Приказом Росстандарта перенесен срок введения в действие ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия"

Приказом Росстандарта перенесен срок введения в действие ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия"

13 октября 2023, 15:15 223 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ОАО "ВНИИКП"
Авторы и источники / Правообладателям

Приказом Росстандарта от 12.10.2023 срок введения в действие ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» перенесен на 01.09.2024 с правом досрочного применения. ГОСТ Р 55025-2012 действует до 01.09.2024

Обсудить на форуме
Метки: РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
VNII
7.61

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно