Порядка семи энергоблоков электростанций в новых регионах РФ уже практически вышли из ремонта в рамках подготовки к зиме. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По электростанциям: практически вышли из ремонта уже около семи блоков, которые мы готовили к зиме. Еще мы ожидаем выхода, наверное, трех блоков на тепловых станциях. Осталось еще перевести на уголь блоки Луганской ТЭС, это два блока", - сказал он.

Как отметил Шульгинов, группа "Россети" наращивает свое присутствие в новых регионах. "Они набрали уже персонал, обеспечивают его техникой, ресурсами. Объем работ, который "Россети" выполнят в этом году, даже больше, чем мы планировали", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что объем затраченных на генерацию электроэнергии финансовых ресурсов будет также больше, чем планировалось. "Трудности с восстановлением еще есть. Трудности есть с тем, что приходится, например, "Россетям" заниматься в том числе организацией разминирования, но работа идет", - указал министр.