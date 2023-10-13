В рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению, объединяющий руководителей всех ключевых компаний отрасли и заинтересованных органов государственной власти, а также глав субъектов Российской Федерации.

Открывая координационный совет, Денис Мантуров рассказал о важности продолжения поступательной работы по развитию отрасли.

«Мы возвращаем хорошо зарекомендовавшую себя практику закрепления технологических направлений за компаниями ТЭК. На Тюменском энергетическом форуме заключили с “Газпром нефтью” соглашение по оборудованию для бурения и добычи на суше. Сегодня будет подписан аналогичный документ с “Сибуром” по оборудованию для нефтегазохимии. И также утверждена “дорожная карта” по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к российским», – отметил Денис Мантуров.

Александр Новак по итогам Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования поручил до конца года подписать соглашения нефтяным компаниям по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для нефтегазовой отрасли и подготовить «дорожные карты» для проведения предметной работы по их созданию и промышленному внедрению.

«Мы систематизировали деятельность по импортозамещению, назначили ответственных за создание 220 наиболее критичных технологий в ТЭК. Теперь необходимо активнее вести работу. Такую задачу ставит и Президент, и Председатель Правительства», – сказал он.

Важно отметить, что мониторинг всей работы будет осуществляться в рамках созданного в соответствии с поручением Председателя Правительства Михаила Мишустина инцидента «Развитие оборудования для нефтегазового комплекса». Информацию, на основе которой будут приниматься решения, предоставят вертикально интегрированные нефтяные компании и машиностроители. Отдельным вектором в рамках этой работы станет определение площадки для испытаний и правил их проведения, а также сертификации оборудования на соответствие национальным стандартам, разработкой которых активно занимается Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

Следующее заседание Координационного совета по импортозамещению запланировано в первой половине 2024 года.

После завершения координационного совета вице-премьер Александр Новак от имени Правительства России и председатель правления – генеральный директор «Сибура» Михаил Карисалов в присутствии вице-премьера Дениса Мантурова заключили соглашение о намерениях по развитию российского производства оборудования для нефтегазохимии. Основным механизмом исполнения настоящего соглашения станет совместная реализация «дорожной карты» развития направления на период до 2030 года. Ожидается, что при условии подтверждения экономической эффективности разработок работа в рамках договорённостей может позволить «Сибуру» импортозаместить до 20 номенклатурных групп оборудования.