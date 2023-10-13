Итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро

10 октября состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2023 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ).

По итогам первого полугодия показатель EBITDA ПАО «РусГидро» вырос на 9% до 61,5 млрд рублей, чистая прибыль в отчетном периоде составила 34,1 млрд рублей.

Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составило 74,9 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 6,5 млрд рублей. Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 9,5 млрд рублей.

Установленная мощность компании за I полугодие 2023 года увеличилась на 36,9 МВт за счет ввода в эксплуатацию Красногорской МГЭС-1 (24,9 МВт) и завершения модернизации двух гидроагрегатов Саратовской ГЭС.

Выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» в первом полугодии составила 44,8 млрд кВт·ч.

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству энергообъектов на Дальнем Востоке.

РусГидро завершило реализацию первого этапа проекта по строительству двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино в Чукотском автономном округе. В эксплуатацию введена высоковольтная линия напряжением 110 кВ протяженностью 490 километров, новый распределительный пункт 110 кВ в Билибино, а также реконструированная подстанция 110 кВ «Комсомольский», построенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №188 от 3 мая 2018 года.

Группа РусГидро продолжает реализацию второго этапа проекта, ведутся интенсивные строительно-монтажные работы в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики. На текущий момент установлено на фундаменты 46% опор (1 163 шт.) от общего количества, в рамках навигации 2023 года по Северному морскому пути осуществляется доставка оставшихся грузов для проекта в порт Певек.

В Магаданской области завершается строительство Усть-Среднеканской ГЭС установленной мощностью 570 МВт. Завершаются бетонные и земельно-скальные работы, монтаж гидромеханического оборудования.

РусГидро продолжает реализацию проектов в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, обеспечивающей окупаемость инвестиций в строительство и модернизацию шести энергообъектов. Ведутся работы по возведению Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2, второй очереди Нерюнгринской ГРЭС и расширению Партизанской ГРЭС. На Владивостокской ТЭЦ-2 выполняется монтаж основного оборудования. В сентябре в ходе Восточного экономического форума дан старт строительству Артемовской ТЭЦ-2: в сооружения возводимой РусГидро в Приморском крае станции уложен первый кубометр бетона.

Совет директоров одобрил безвозмездную передачу в пользу Российской Федерации Комплекса сооружений для гребного слалома, построенного РусГидро в Московской области.

В августе в поселке Богородское РусГидро открыло уникальный комплекс для гребного слалома площадью более 100 гектаров. Проектирование и строительство спортивного объекта мирового класса компания выполнила собственными силами, имея большой опыт проектирования и строительства гидротехнических сооружений и ГЭС. При строительстве объекта проводились консультации с экспертами, которые возводили каналы для гребного слалома для олимпиад. В России подобному сооружению нет аналогов, в мире таких насчитывается не более десятка.

В новом высокотехнологичном комплексе для спортсменов созданы максимально комфортные условия для полноценной подготовки к соревнованиям. В их распоряжении соревновательный канал протяженностью 340 метров, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом площадью более 55 тысяч квадратных метров.

Совет директоров утвердил отчет о реализации непрофильных активов РусГидро за 6 месяцев 2023 года. Объем затрат на содержание непрофильных активов по Группе РусГидро сокращен на 23,7 млн рублей в год.