Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оборудовал общежитие Саратовского государственного технического университета имени Ю.А.Гагарина комплексной системой газовой безопасности. В случае аварийной ситуации в режиме реального времени аппаратура передает информацию об утечке оперативным службам и автоматически перекрывает подачу газа, предотвращая чрезвычайные происшествия.

Комплекты сигнализаторов загазованности на метан (СН4) и угарный газ (СО) установлены на каждом этаже здания общежития. При обнаружении утечки бытового газа оборудование немедленно перекроет его подачу, а также передаст по каналам GSM сигнал тревоги в аварийно-диспетчерскую службу «Саратовгаза» и на пульт технической службы университета. В случае превышения предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе аппаратура также подаст сигнал о возникновении опасной ситуации. Система оснащена источником бесперебойного питания на случай кратковременных перебоев подачи электроэнергии.

Проект реализуется НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») совместно с АО «Саратовгаз» на базе общежития № 4 СГТУ им. Гагарина.