С начала 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к электросетевой инфраструктуре компании порядка 240 систем уличного освещения в малых населенных пунктах, а также восстановили освещение в восьми районах Волгоградской области.

Только в сентябре текущего года энергетики присоединили к сетям компании более 90 воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение улично-дорожной сети в 15 районах области. Общая мощность составила около 450 кВт.

Помимо технологического присоединения, летом текущего года специалисты филиала провели модернизацию уличного освещения в восьми районах Волгоградской области. Энергетики восстановили уличные фонари в 80 малых населенных пунктах Быковского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Клетского, Октябрьского, Старополтавского и Фроловского районов. Всего сотрудники смонтировали 85 км провода и установили порядка 1 800 светильников.

Мероприятия по технологическому присоединению и восстановлению сетей уличного освещения проведены в рамках региональной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области».