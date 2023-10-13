Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на сессии «Неизменные приоритеты: охрана труда и безопасность работников в сфере электроэнергетики» рассказал о применяемых мерах для снижения уровня травматизма, отраслевом мониторинге и внедрении новых технологий работы под напряжением. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы Российской энергетической недели.

В дискуссии участвовали Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, глава Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, представители Минтруда России, Ростехнадзора, энергокомпаний и научных организаций.

Как отметил Евгений Ляпунов, за последнее время в Группе «Россети» пересмотрена и актуализирована Политика в области охраны труда, разработаны принципиально новые документы в этой области. Изменения коснулись и порядка проведения Дней охраны труда – инспекторский подход сменился на конструктивный диалог, практическую отработку навыков безопасного поведения.

«Построение эффективной системы охраны труда требует вовлечения в этот процесс всех работников, повышения квалификации персонала, развития осознанной безопасности. Проводимая работа приносит результат – мы видим снижение уровня производственного травматизма. Значимым фактором является также диалог с профильными ведомствами и отраслевыми организациями», – подчеркнул Евгений Ляпунов.

Он отметил роль Ассоциации «ЭРА России», которая в дополнение к ежеквартальным обзорам травматизма проводит анализ реализуемых энергокомпаниями мероприятий с оценкой их эффективности и рекомендациями по масштабированию лучших практик.

Кроме того, Евгений Ляпунов рассказал о применении в Группе «Россети» одного из наиболее безопасных методов проведения работ в электроустановках – ремонтов под напряжением, при выполнении которых не зарегистрировано ни одного несчастного случая. Данная технология также позволяет значительно сократить сроки выполнения технических мероприятий и минимизировать неудобства для потребителей.