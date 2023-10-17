В этом году выставка превзошла свои масштабы:
498 участников из 5 стран мира продемонстрировали все самое лучшее - последние новинки и технологии. Производители и поставщики показали свою продукцию и трендовые новинки на выставке. Национальные экспозиции были представлены павильонами Турции и Китая.
Было столько интересного, что на 20 000 м2 выставочной площади (а это 5 залов в 2-х павильонах!) не хватило места всем желающим! Но для следующего года мы уже подготовили новые павильоны!
23 617 специалистов в течение 4 дней посетили выставку, а это на 20% больше, чем в прошлом году. Выставка становится популярнее!
Подробнее о цифрах и фактах можно ознакомиться в отчете о выставке Interlight Russia | Intelligent Building Russia 2023.
Помимо основной экспозиции посетителей ждали тренд-зоны:
- Smart Cube 4.0 «Зазеркалье» – мультибрендовое пространство, где объединены технологии и современный дизайн, в этом году воплощение зоны было вдохновлено первопроходцем в светодизайне Ричардом Келли. Посетители увидели новинки для жилой, коммерческой недвижимости и актуальные решения по световому дизайну. Создатели Smart Cube и амбассадоры выставки: Дарья Макурова (TRUE PROJECT), Константин Цепелев (BRIGHT BURO), Людмила Верба (VERBA DESIGN).
- Мы представили вашему вниманию новую тренд-зону Design Stories by Flos с эксклюзивными новинками и легендарными моделями от мирового бренда. Design Stories организована представительством Flos в России и Казахстане совместно с официальным дилером в России компанией DELIGHT.
- Smart Light B2B by AWADA и VARTON с решениями для автоматизации зданий и освещения. Особое внимание в тренд-зоне было уделено примерам реализованных проектов автоматизации и освещения общеобразовательных учреждений.
Как всегда, насыщенная и актуальная деловая программа:
- Состоялось 14 мероприятий на 6 площадках.
- Более 150 спикеров делились своим опытом, знаниями и лучшими реализованными проектами.
Впервые была представлена новая деловая площадка Light + Smart Academy, которая объединила мероприятия, связанные с развитием умных и безопасных городов, автоматизацией зданий, интегрированными системами безопасности, инновациями и импортозамещением в сфере умных зданий, а также с электротехникой и электромонтажом:
- Intelligent Tech Forum, в рамках которого была организована кейс-сессия «Умное здание. Инновации и импортозамещение в сфере автоматизации и безопасности зданий»: Ассоциация «Национальное объединение строителей», ГК «Основа», Группа «Самолет», UNK project, ООО «СалютДевайсы», «Алеф Электро», МПС софт, ООО «Авада системс» поделились своим опытом реализации и эксплуатации умного дома и видением трендов в автоматизации многоквартирных домов.
- Отраслевой день проекта Минстроя России «Умный город», в рамках которого эксперты обсудили лучшие практики региональных программ по благоустройству, реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», формы взаимодействия бизнеса и государства при решении проблем по модернизации существующих и созданию новых объектов наружного и архитектурного освещения. В качестве спикеров и экспертов приняли участие: Юлия Талалайкина, Департамент стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Анатолий Курманов, проект «Умный город» Минстроя России; Евгений Афанасенков, Министерство благоустройства Московской области; Артём Зайцев, г.о. Богородский; Тимофей Лютомский, Pioneer; Петр Егиазарян, Capital Group; Иван Тягин, Эталон Тех; Владимир Орлов, «Ikon Development» и др.
- Круглый стол Ассоциации парков России «Качественное освещение парков, общественных пространств и придомовых территорий как важнейший элемент создания комфортной городской среды»: представители ГАУ г. Москвы «Парк Яуза», ГМЗ «Царицыно», ПКиО «Сокольники», Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», бюро SPACES рассказали о своих подходах к освещению и благоустройству.
- День электромонтажа: серия мастер-классов для электромонтажников – посетители смогли на практике погрузиться в реальные процессы монтажа и работы с современным электротехническим оборудованием, а также задать свои вопросы известным экспертам и блогерам.
- Круглый стол KNX User Club Russia «Инженерные системы в единой цифровой среде современного здания».
В рамках Interlight Design Academy, известные архитекторы, дизайнеры интерьера, светодизайнеры обсудили лучшие практики и наиболее интересные реализованные проекты в сфере освещения города и общественных пространств, тренды в дизайне интерьера и светодизайне, рассказали про возможности профессиональных систем автоматизации и применения ИИ в работе архитектора и дизайнера. В качестве спикеров приняли участие представители ГУП «Моссвет», ABD architects, Syntaxis, BRIGHT BURO, SINITSA BURO, «Уютная квартира» и др.
20 сентября на Interlight Design Academy состоялась Церемония Награждения Победителей Конкурса «Российский Светодизайн 2023». В этом году на рассмотрение жюри было подано 191 работа, из которых эксперты выбрали, финалистов, лауреатов и победителей в 11 номинациях.
Несколько мероприятий деловой программы были посвящены развитию рынка свето- и электротехники, а также лучшим практикам ведения бизнеса, маркетингу и продажам:
- LED FORUM собрал топ-менеджеров крупнейших производителей светотехники. Спикеры в формате открытого диалога обсудили актуальные вопросы светотехнической отрасли в России, ключевые задачи статуса российской продукции в светотехнике, планы тарифного регулирования в отрасли: утилизационный сбор, маркировка, пошлины; и текущую ситуацию и развитие НПА.
- Во второй раз состоялось мероприятие для топ-менеджеров и маркетологов свето- и электротехнических компаний - Interlight Business Talks. Представители Hoff, Яндекс Маркет, Мегамаркет поделились аналитикой; бренды рассказали, как правильно представлять осветительное оборудование на выставках, в шоурумах и торговом оборудовании; известные бизнес-тренеры поделились эффективными тактиками продаж. Отдельная сессия была посвящена рынку труда: представители компаний привели примеры из своей практики, как быстро и качественно находить кандидатов, как обучать и развивать сотрудников в быстро меняющихся условиях.
20 сентября состоялся деловой завтрак «Спортобъект: Свет. Звук. Мультимедиа». В рамках мероприятия ведущие эксперты строительной отрасли и индустрии спорта обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры и поделились опытом по взаимодействию государства, бизнеса и общества. На конференции были представлены презентации крупных строящихся объектов России.
Также 20 сентября прошел Брифинг, посвящённый партнерскому мероприятию Interlight Central Asia (8–10 ноября 2023, Казахстан).
В последний день выставки состоялся финал международного научно-технического конкурса-конференции «Молодые светотехники», на котором были представлены доклады по направлениям «Светотехника», «Архитектура и световой дизайн» от молодых специалистов и студентов, а также определены победители.
Мы с радостью изучаем новые тренды в отрасли, улучшаем выставку, чтобы быть полезными для нашей профессиональной аудитории.
Будем ждать вас в следующем году. До встречи на Interlight Russia | Intelligent Building Russia 2023 – 17-20 сентября 2024!
Организатор: Gefera Media
Выставка прошла при официальной поддержке: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Партнёры выставки:
- Официальный партнер выставки: Fiberli
- Партнёр раздела «Техническое освещение»: Feron
- Партнёр раздела «Электротехника»: TDM Electric
- Партнёры деловой программы: SberDevices, SWG
- Партнёры Interlight Design Academy: AMODS, ЦЕНТРСВЕТ
- Партнёр Intelligent Tech Forum: MasterSCADA
- Партнёр дня электромонтажа: IEK
- Партнёры выставки: Arlight, AWADA, Apeyron Electrics, Black Rays, CSVT, DiGiS, ГК Интегра, Kink Light, ST Luce, REV RITTER, ST Luce, Точка опоры, VARTON
- Партнёры конкурса «Российский светодизайн»: Брайтэлек, Delight, Favourite, Flos, Skillbox, Technolight
- Стратегический партнёр: Евразийская Премия «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»
- При поддержке: ВНИСИ, РНК МКО, АПСС, РАЭК, Союз дизайнеров России, Ассоциации Парков России, ГиПЛИ, User Club KNX
- Генеральный информационный партнёр раздела Intelligent Building: отраслевой журнал «Электротехнический рынок».
- Информационный партнёр раздела Intelligent Building: Информационный проект «Умный свет» Arlight и Elec.ru
Официальные материалы: https://interlight-building.ru/press_releases/
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