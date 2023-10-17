В этом году выставка превзошла свои масштабы:

498 участников из 5 стран мира продемонстрировали все самое лучшее - последние новинки и технологии. Производители и поставщики показали свою продукцию и трендовые новинки на выставке. Национальные экспозиции были представлены павильонами Турции и Китая.

Было столько интересного, что на 20 000 м2 выставочной площади (а это 5 залов в 2-х павильонах!) не хватило места всем желающим! Но для следующего года мы уже подготовили новые павильоны!

23 617 специалистов в течение 4 дней посетили выставку, а это на 20% больше, чем в прошлом году. Выставка становится популярнее!

Подробнее о цифрах и фактах можно ознакомиться в отчете о выставке Interlight Russia | Intelligent Building Russia 2023.

Помимо основной экспозиции посетителей ждали тренд-зоны:

Smart Cube 4.0 «Зазеркалье» – мультибрендовое пространство, где объединены технологии и современный дизайн, в этом году воплощение зоны было вдохновлено первопроходцем в светодизайне Ричардом Келли. Посетители увидели новинки для жилой, коммерческой недвижимости и актуальные решения по световому дизайну. Создатели Smart Cube и амбассадоры выставки: Дарья Макурова (TRUE PROJECT), Константин Цепелев (BRIGHT BURO), Людмила Верба (VERBA DESIGN).

– мультибрендовое пространство, где объединены технологии и современный дизайн, в этом году воплощение зоны было вдохновлено первопроходцем в светодизайне Ричардом Келли. Посетители увидели новинки для жилой, коммерческой недвижимости и актуальные решения по световому дизайну. Создатели Smart Cube и амбассадоры выставки: Дарья Макурова (TRUE PROJECT), Константин Цепелев (BRIGHT BURO), Людмила Верба (VERBA DESIGN). Мы представили вашему вниманию новую тренд-зону Design Stories by Flos с эксклюзивными новинками и легендарными моделями от мирового бренда. Design Stories организована представительством Flos в России и Казахстане совместно с официальным дилером в России компанией DELIGHT.

с эксклюзивными новинками и легендарными моделями от мирового бренда. Design Stories организована представительством Flos в России и Казахстане совместно с официальным дилером в России компанией DELIGHT. Smart Light B2B by AWADA и VARTON с решениями для автоматизации зданий и освещения. Особое внимание в тренд-зоне было уделено примерам реализованных проектов автоматизации и освещения общеобразовательных учреждений.

Как всегда, насыщенная и актуальная деловая программа:

Состоялось 14 мероприятий на 6 площадках.

Более 150 спикеров делились своим опытом, знаниями и лучшими реализованными проектами.

Впервые была представлена новая деловая площадка Light + Smart Academy, которая объединила мероприятия, связанные с развитием умных и безопасных городов, автоматизацией зданий, интегрированными системами безопасности, инновациями и импортозамещением в сфере умных зданий, а также с электротехникой и электромонтажом:

Intelligent Tech Forum , в рамках которого была организована кейс-сессия «Умное здание. Инновации и импортозамещение в сфере автоматизации и безопасности зданий»: Ассоциация «Национальное объединение строителей», ГК «Основа», Группа «Самолет», UNK project, ООО «СалютДевайсы», «Алеф Электро», МПС софт, ООО «Авада системс» поделились своим опытом реализации и эксплуатации умного дома и видением трендов в автоматизации многоквартирных домов.

, в рамках которого была организована кейс-сессия «Умное здание. Инновации и импортозамещение в сфере автоматизации и безопасности зданий»: Ассоциация «Национальное объединение строителей», ГК «Основа», Группа «Самолет», UNK project, ООО «СалютДевайсы», «Алеф Электро», МПС софт, ООО «Авада системс» поделились своим опытом реализации и эксплуатации умного дома и видением трендов в автоматизации многоквартирных домов. Отраслевой день проекта Минстроя России «Умный город» , в рамках которого эксперты обсудили лучшие практики региональных программ по благоустройству, реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», формы взаимодействия бизнеса и государства при решении проблем по модернизации существующих и созданию новых объектов наружного и архитектурного освещения. В качестве спикеров и экспертов приняли участие: Юлия Талалайкина, Департамент стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Анатолий Курманов, проект «Умный город» Минстроя России; Евгений Афанасенков, Министерство благоустройства Московской области; Артём Зайцев, г.о. Богородский; Тимофей Лютомский, Pioneer; Петр Егиазарян, Capital Group; Иван Тягин, Эталон Тех; Владимир Орлов, «Ikon Development» и др.

, в рамках которого эксперты обсудили лучшие практики региональных программ по благоустройству, реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», формы взаимодействия бизнеса и государства при решении проблем по модернизации существующих и созданию новых объектов наружного и архитектурного освещения. В качестве спикеров и экспертов приняли участие: Юлия Талалайкина, Департамент стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Анатолий Курманов, проект «Умный город» Минстроя России; Евгений Афанасенков, Министерство благоустройства Московской области; Артём Зайцев, г.о. Богородский; Тимофей Лютомский, Pioneer; Петр Егиазарян, Capital Group; Иван Тягин, Эталон Тех; Владимир Орлов, «Ikon Development» и др. Круглый стол Ассоциации парков России «Качественное освещение парков, общественных пространств и придомовых территорий как важнейший элемент создания комфортной городской среды»: представители ГАУ г. Москвы «Парк Яуза», ГМЗ «Царицыно», ПКиО «Сокольники», Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», бюро SPACES рассказали о своих подходах к освещению и благоустройству.

«Качественное освещение парков, общественных пространств и придомовых территорий как важнейший элемент создания комфортной городской среды»: представители ГАУ г. Москвы «Парк Яуза», ГМЗ «Царицыно», ПКиО «Сокольники», Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», бюро SPACES рассказали о своих подходах к освещению и благоустройству. День электромонтажа: серия мастер-классов для электромонтажников – посетители смогли на практике погрузиться в реальные процессы монтажа и работы с современным электротехническим оборудованием, а также задать свои вопросы известным экспертам и блогерам .

серия мастер-классов для электромонтажников – посетители смогли на практике погрузиться в реальные процессы монтажа и работы с современным электротехническим оборудованием, а также задать свои вопросы известным экспертам и блогерам Круглый стол KNX User Club Russia «Инженерные системы в единой цифровой среде современного здания».

В рамках Interlight Design Academy, известные архитекторы, дизайнеры интерьера, светодизайнеры обсудили лучшие практики и наиболее интересные реализованные проекты в сфере освещения города и общественных пространств, тренды в дизайне интерьера и светодизайне, рассказали про возможности профессиональных систем автоматизации и применения ИИ в работе архитектора и дизайнера. В качестве спикеров приняли участие представители ГУП «Моссвет», ABD architects, Syntaxis, BRIGHT BURO, SINITSA BURO, «Уютная квартира» и др.

20 сентября на Interlight Design Academy состоялась Церемония Награждения Победителей Конкурса «Российский Светодизайн 2023». В этом году на рассмотрение жюри было подано 191 работа, из которых эксперты выбрали, финалистов, лауреатов и победителей в 11 номинациях.

Несколько мероприятий деловой программы были посвящены развитию рынка свето- и электротехники, а также лучшим практикам ведения бизнеса, маркетингу и продажам:

LED FORUM собрал топ-менеджеров крупнейших производителей светотехники. Спикеры в формате открытого диалога обсудили актуальные вопросы светотехнической отрасли в России, ключевые задачи статуса российской продукции в светотехнике, планы тарифного регулирования в отрасли: утилизационный сбор, маркировка, пошлины; и текущую ситуацию и развитие НПА.

собрал топ-менеджеров крупнейших производителей светотехники. Спикеры в формате открытого диалога обсудили актуальные вопросы светотехнической отрасли в России, ключевые задачи статуса российской продукции в светотехнике, планы тарифного регулирования в отрасли: утилизационный сбор, маркировка, пошлины; и текущую ситуацию и развитие НПА. Во второй раз состоялось мероприятие для топ-менеджеров и маркетологов свето- и электротехнических компаний - Interlight Business Talks. Представители Hoff, Яндекс Маркет, Мегамаркет поделились аналитикой; бренды рассказали, как правильно представлять осветительное оборудование на выставках, в шоурумах и торговом оборудовании; известные бизнес-тренеры поделились эффективными тактиками продаж. Отдельная сессия была посвящена рынку труда: представители компаний привели примеры из своей практики, как быстро и качественно находить кандидатов, как обучать и развивать сотрудников в быстро меняющихся условиях.

20 сентября состоялся деловой завтрак «Спортобъект: Свет. Звук. Мультимедиа». В рамках мероприятия ведущие эксперты строительной отрасли и индустрии спорта обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры и поделились опытом по взаимодействию государства, бизнеса и общества. На конференции были представлены презентации крупных строящихся объектов России.

Также 20 сентября прошел Брифинг, посвящённый партнерскому мероприятию Interlight Central Asia (8–10 ноября 2023, Казахстан).

В последний день выставки состоялся финал международного научно-технического конкурса-конференции «Молодые светотехники», на котором были представлены доклады по направлениям «Светотехника», «Архитектура и световой дизайн» от молодых специалистов и студентов, а также определены победители.

Мы с радостью изучаем новые тренды в отрасли, улучшаем выставку, чтобы быть полезными для нашей профессиональной аудитории.

Будем ждать вас в следующем году. До встречи на Interlight Russia | Intelligent Building Russia 2023 – 17-20 сентября 2024!



Организатор: Gefera Media

Выставка прошла при официальной поддержке: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнёры выставки:

Официальный партнер выставки: Fiberli

Партнёр раздела «Техническое освещение»: Feron

Партнёр раздела «Электротехника»: TDM Electric

Партнёры деловой программы: SberDevices, SWG

Партнёры Interlight Design Academy: AMODS, ЦЕНТРСВЕТ

Партнёр Intelligent Tech Forum: MasterSCADA

Партнёр дня электромонтажа: IEK

Партнёры выставки: Arlight, AWADA, Apeyron Electrics, Black Rays, CSVT, DiGiS, ГК Интегра, Kink Light, ST Luce, REV RITTER, ST Luce, Точка опоры, VARTON

Партнёры конкурса «Российский светодизайн»: Брайтэлек, Delight, Favourite, Flos, Skillbox, Technolight

Стратегический партнёр: Евразийская Премия «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»

При поддержке: ВНИСИ, РНК МКО, АПСС, РАЭК, Союз дизайнеров России, Ассоциации Парков России, ГиПЛИ, User Club KNX

Генеральный информационный партнёр раздела Intelligent Building: отраслевой журнал «Электротехнический рынок».

Информационный партнёр раздела Intelligent Building: Информационный проект «Умный свет» Arlight и Elec.ru