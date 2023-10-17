Госдума приняла федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года».

Документ был подписан 16 мая 2023 года. Он позволяет поставлять российский пропан в Абхазию без взимания вывозной таможенной пошлины.