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Госдума ратифицировала закон о беспошлинных поставках пропана в Абхазию

17 октября 2023, 15:00 267 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Госдума приняла федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года».

Документ был подписан 16  мая 2023 года. Он позволяет поставлять российский пропан в Абхазию без взимания вывозной таможенной пошлины.

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Метки: ГОСДУМА, ЗАКОН, АБХАЗИЯ, ЭКСПОРТ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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