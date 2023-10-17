RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Госдума приняла федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года».
Документ был подписан 16 мая 2023 года. Он позволяет поставлять российский пропан в Абхазию без взимания вывозной таможенной пошлины.
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