МегаФон увеличил ёмкость сети в московском метро в 2,5 раза

МегаФон модернизировал телеком‑инфраструктуру в Московском метрополитене, увеличив ёмкость сети в тоннелях и на 230 станциях. До конца года работы по улучшению сотовой связи завершатся и на остальных станциях метро столицы.

Теперь пассажирам столичной подземки даже в часы пик доступен интернет на средней скорости порядка 32 Мбит⁄с, а максимально возможная скорость достигает 280 Мбит⁄с. Модернизация охватила 11 линий метрополитена. Специалисты МегаФона переключили оборудование на новый высокочастотный кабель, установили современные базовые станции и провели рефарминг, в результате которого частоты сетей 2G и 3G перевели на современный стандарт LTE.

Голосовая связь и высокоскоростной интернет также появились на новых станциях, открытых в сентябре: «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». До конца года работы по модернизации сети будут завершены на Сокольнической, Солнцевской и Люблинско‑Дмитровской линиях.

«Пассажиропоток в московском метро неуклонно растёт, а значит увеличивается нагрузка и на телеком‑инфраструктуру. Модернизация позволила нам увеличить ёмкость сети в подземке в 2,5 раза. Это гарантирует абонентам стабильную голосовую связь, комфортный сёрфинг в интернете и просмотр видео в высоком разрешении без прерываний», — отмечает директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В 2024 году МегаФон планирует обеспечить сотовой связью строящуюся радиальную линию метро — Троицкую. Мобильный интернет появится как в тоннелях, так и на платформах 11 станций новой ветки, общая длина которой составит 25 км.