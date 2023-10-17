Это завершающий этап технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей Верхнеуслонского района.

Работа, проведенная ранее специалистами Тетюшского и Верхнеуслонского РЭСов, уникальна по своей сложности и заключается в переключении части потребителей населенного пункта Введенская Слобода с одной воздушно-кабельной линии 10 кВ на другую.

Для этого был совместно разработан проект производства работ, который предусматривал параллельное включение двух ВКЛ 10 кВ при помощи монтажа дополнительных проводов между ними и ряд других манипуляций.

«Это дало возможность дополнительно резервирования, к тому же воздушная линия стала короче и исчезли проблемы со множественными отключениями, - комментирует процесс старший мастер Верхнеуслонского РЭС Виктор Броматкин.

Разделение воздушно-кабельных линий исключило необходимость в секционирующем устройстве – реклоузере, который был установлен в населенном пункте два года назад. Поэтому позже, на улице Лесной бригада Тетюшского РЭС провела перенос реклоузера. Вся работа с устройством, позволяющим отключать участок линии электропередачи 10 кВ в аварийной ситуации, также проводилась без снятия напряжения.

Трехдневный процесс разделили на две части: сначала бригада Верхнеуслонского РЭС перенимала опыт одной из самых продвинутых бригад компании в производстве РПН – бригады Тетюшского РЭС по демонтажу коммутационного аппарата. Позже «хозяева района» самостоятельно произвели монтаж реклоузера с разъединителями на новом месте. Благодаря этому сейчас связаны в «кольцо» две проходящие по населенному пункту ЛЭП. Таким образом изменение схемы питания позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Верхнеуслонского района.

Несмотря на локальные особенности территории, на которой она была произведена, возможность тиражирования в компании данной работы – по переносу коммутационного аппарата (на более эффективную локацию) в филиале не исключают. В последнее время важным моментом в развитии метода РПН является комплексный подход.

«На данном этапе количество переходит в качество, растет сложность работ а вместе с ним и мастерство, мы подходим к производству работ более масштабно, открывая для себя новые возможности РПН», - отмечает заместитель начальника Службы распределительных сетей БуЭС Сергей Алешин.

Такая оптимизация предполагает повышение эффективности, уменьшение трудозатрат, и чуткое реагирование на все возрастающие запросы потребительского сообщества.