Источник питания - подстанция 110 кВ «Красный Октябрь». Электроснабжение объекта осуществляется по сети 6 кВ. Общий объем присоединенной мощности составил почти 2,5 МВт.

Завод поставляет теплофикационные трубы различного диаметра на предприятия жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-Западного региона.​ Доля регионального рынка составляет 45%.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома:​ на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через​ Личный кабинет клиента​​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети»​ и «Клиент Ленэнерго».