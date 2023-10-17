RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Источник питания - подстанция 110 кВ «Красный Октябрь». Электроснабжение объекта осуществляется по сети 6 кВ. Общий объем присоединенной мощности составил почти 2,5 МВт.
Завод поставляет теплофикационные трубы различного диаметра на предприятия жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-Западного региона. Доля регионального рынка составляет 45%.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».
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