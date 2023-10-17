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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией крупный завод в Санкт-Петербурге

17 октября 2023, 17:45 55 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Источник питания - подстанция 110 кВ «Красный Октябрь». Электроснабжение объекта осуществляется по сети 6 кВ. Общий объем присоединенной мощности составил почти 2,5 МВт.

Завод поставляет теплофикационные трубы различного диаметра на предприятия жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-Западного региона.​ Доля регионального рынка составляет 45%.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома:​ на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через​ Личный кабинет клиента​​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети»​ и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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