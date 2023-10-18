Для Московского метрополитена закупят кабели на 14,6 млн рублей

АО «Управление развития строительных технологий» ищет поставщика кабельно-проводниковой продукции для объекта строительства Московского метрополитена: «Троицкая линия метрополитена, станция метро «Новаторская» — станция метро «Бачуринская».

Начальная цена контракта составляет 14 млн 657,2 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о поставке кабелей силовых гибких общего назначения на напряжение до 1кВ, проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередач, кабелей силовых с пропитанной бумажной изоляцией и кабелей нагревательных.

Продукция должна поставляться по заявка заказчика c 4-го рабочего дня по 120-й календарный день c даты заключения договора.

Также поставщик имеет право по согласованию с заказчиком поставить товары досрочно.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 октября (до 08:10).

Поставщик будет выбран 3 ноября.