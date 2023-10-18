Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Для Московского метрополитена закупят кабели на 14,6 млн рублей

18 октября 2023, 15:45 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: abnews.ru
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Управление развития строительных технологий» ищет поставщика кабельно-проводниковой продукции для объекта строительства Московского метрополитена: «Троицкая линия метрополитена, станция метро «Новаторская» — станция метро «Бачуринская».

Начальная цена контракта составляет 14 млн 657,2 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о поставке кабелей силовых гибких общего назначения на напряжение до 1кВ, проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередач, кабелей силовых с пропитанной бумажной изоляцией и кабелей нагревательных.

Продукция должна поставляться по заявка заказчика c 4-го рабочего дня по 120-й календарный день c даты заключения договора.

Также поставщик имеет право по согласованию с заказчиком поставить товары досрочно.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 октября (до 08:10).

Поставщик будет выбран 3 ноября.

Обсуждают на форуме (4)
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Кабельная промышленность 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Московский метрополитен
Другие новости сюжета:
16.05.2023
Старт Международного метрологического форума и выставки "Метрология без границ"
17.06.2021
Московский метрополитен достроит сеть связи в перегонах
02.02.2023
Сергей Собянин рассказал о главных событиях столичного метростроения в 2022 году
01.03.2023
Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро
26.12.2022
Строительство новой станции метро "Яхтенная" начнут в Петербурге весной 2023 года
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно