Для Московского метрополитена закупят кабели на 14,6 млн рублей

RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
АО «Управление развития строительных технологий» ищет поставщика кабельно-проводниковой продукции для объекта строительства Московского метрополитена: «Троицкая линия метрополитена, станция метро «Новаторская» — станция метро «Бачуринская».
Начальная цена контракта составляет 14 млн 657,2 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Речь идет о поставке кабелей силовых гибких общего назначения на напряжение до 1кВ, проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередач, кабелей силовых с пропитанной бумажной изоляцией и кабелей нагревательных.
Продукция должна поставляться по заявка заказчика c 4-го рабочего дня по 120-й календарный день c даты заключения договора.
Также поставщик имеет право по согласованию с заказчиком поставить товары досрочно.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 октября (до 08:10).
Поставщик будет выбран 3 ноября.
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