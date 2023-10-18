Сегодня Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении одобрила изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые определяют работу агрегаторов спроса на электроэнергию. Документ создает нормативный фундамент для запуска целевой модели управления спросом и полноценной интеграции этого механизма в работу оптового рынка электроэнергии и мощности.

Новая редакция закона закрепляет за агрегаторами управления спросом статус полноправных субъектов ОРЭМ, определяет требования к их участию в работе рынка, а также предусматривает появление новой «услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии».

В первом чтении изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», определяющие работу агрегаторов спроса на электроэнергию, были одобрены Госдумой РФ в декабре 2022 года.

В ходе второго чтения, состоявшегося 17 октября, в текст законопроекта внесены поправки, конкретизирующие наименование и содержание нового вида услуг. Также они уточнили понятие «агрегатор управления спросом» и правовой статус этих организаций, порядок их отбора, расчета прогнозируемого объема услуг и опубликования соответствующей информации. Кроме того, поправки касались уточнения функций Системного оператора и Ассоциации «НП Совет рынка».

Ожидается, что законопроект в течение пяти дней будет направлен на рассмотрение Совета Федерации, а затем для утверждения Президенту РФ.

«С принятием закона закреплен в качестве неотъемлемого механизма оптового рынка инструмент оптимизации режимов работы энергосистемы путем замещения выработки наиболее дорогой генерации услугами потребителей по добровольной разгрузке. Эффективность этого рыночного механизма подтверждена в ходе реализации Системным оператором пилотного проекта. Формируемая в настоящий момент нормативная база позволит увеличивать объем ресурсов управления спросом и продолжительность использования механизма при сохранении экономического эффекта. Мы прогнозируем, что при действующей структуре мощностей объем рынка управления спросом может составить порядка 4-6 ГВт», – отметил Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей разработана Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет». Она дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно, начиная с 2017 года.

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги.