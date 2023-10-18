Павел Сниккарс совершил рабочую поездку в Республику Беларусь. Замглавы Минэнерго принял участие в открытии XXVII Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo.

На полях форума Павел Сниккарс заявил:

«Я считаю, что мы все принципиальные разногласия с Республикой Беларусь урегулировали. Мне кажется, что здесь вопросы в большей степени носят уже организационный характер, о принципиальных решениях мы договорились. Поэтому мне кажется, что у нас очень положительное взаимодействие. За последние полтора – два года работы мы продвинулись максимально высоко и много. Поэтому будем ждать подписания международных договоров и их реализовывать».

Отвечая на вопросы журналистов, Павел Сниккарс также заметил, что Минэнерго России «сдержанно и с осторожностью» относится к инициативе строительства в Белоруссии второй АЭС. По его словам, с точки зрения энергетических возможностей существующих типов и размеров реакторов, смысла в строительстве новой АЭС нет.

«Второй момент, строя генерацию, вы должны понимать, кто будет потреблять эту электроэнергию. Задачи просто что-то построить, чтобы оно стояло, нет», – добавил замглавы Минэнерго.

В рамках рабочей поездки Павел Сниккарс также встретился с послом Объединённых Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагимом Салимом Мохамедом Аль-Мушаррахом. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в топливно-энергетической сфере.

Также в ходе поездки состоялась встреча с заместителем Министра энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом, в ходе которой обсуждалось сотрудничество между странами в области электроэнергетики, включая вопросы реализации Союзной программы по формированию объединённого рынка электрической энергии Союзного государства на период 2024-2026 годов.