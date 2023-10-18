На Балаковской АЭС запустили в эксплуатацию уникальный цифровой интерактивный комплекс для обучения персонала станции, а также студентов опорных вузов Росатома.



Открывшийся в учебно-тренировочном центре атомной станции класс по изучению всех аспектов радиационной безопасности оснащен современным цифровым мультимедийным оборудованием российского производства, которое позволяет виртуально зайти внутрь реактора и на другие производственные площадки зоны контролируемого доступа, детально ознакомиться с оборудованием и «физическими» процессами производства «атомной» электроэнергии, в том числе благодаря голографической визуализации.



Каждое учебное место оборудовано интерактивными сенсорными панелями, которые можно использовать для записей лекций вместо бумажного блокнота, отправлять сообщения на электронную почту, общаться в чате с инструкторами, проходить тесты, изучать материал со сложными чертежами, цепочками и схемами с помощью наглядной инфографики и т.д. Рабочее место инструктора оснащено большим экраном и тач-панелью, которые позволяют мобильно администрировать процесс обучения.

«Наукоемкое и сложное производство требует от специалистов глубоких технических знаний. Наша команда инструкторов постоянно ищет более эффективные и инновационные методы обучения, – отметил начальник отдела общей подготовки персонала Балаковской АЭС Денис Бессонов. – Теперь лекции для персонала станут наглядными и динамичными – с полным погружением в учебные процессы. Наши первые ученики, которые уже прошли обучение в новом классе, отмечают, что живой и современный формат лекций удерживает внимание и позволяет лучше усвоить материал. Сегодня мы собираем обратную связь от пользователей, чтобы еще более усовершенствовать новый формат обучающих программ».

Отметим, что цифровое наполнение современного комплекса создано на основе учебно-методических материалов, разработанных для обучения и повышения квалификации персонала производственных подразделений АЭС, руководителей и специалистов, рабочих-ремонтников, подготовки кадров на все рабочие места, связанные с безопасностью эксплуатации оборудования АЭС.



Развитие и внедрение в производство цифровых технологий сегодня – одно из приоритетных направлений деятельности Росатома. Правительство оказывает поддержку технологического сектора по всем направлениям: наука, образование, повышение качества подготовки инженеров и IT-специалистов. Обучение персонала высокотехнологического предприятия, а также будущих кадров для атомной отрасли с использованием эффективных инновационных методов – залог успешного будущего страны.