Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что в Балтийском море был поврежден кабель связи между его страной и Эстонией. По словам господина Болина, кабель был поврежден в том же районе, что газопровод Balticconnector.

«В настоящее время мы не можем сказать, что повредило кабель»,— сказал министр на пресс-конференции, его слова приводит Yle. Однако он заверил, что кабель не порвался. Министр также сообщил, что кабель был поврежден в том же районе, что газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией, и примерно в то же время.

Министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что шведские власти серьезно относятся к ситуации, поскольку речь идет о критически важной инфраструктуре.

8 октября оператор газовой сети Финляндии Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили падение давления в газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё говорил, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция сообщала об обнаружении «внешних следов» в районе утечки.

Эстонское издание Postimees со ссылкой на данные системы отслеживания судов Marine Traffic сообщало, что в день утечки рядом с газопроводом проходил контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и следовавший под флагом Гонконга.

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