Специалисты «Мособлэнерго» в октябре текущего года отремонтировали в Павловском Посаде на ул. Тимирязева высоковольтную кабельную линию электропередачи. КЛ-6 кВ проходит от трансформаторной подстанции ТП-82 до ТП-179. Линия обеспечивает электроснабжение жителей, проживающих в многоквартирных и частных домах на улицах Тимирязева и Кузьмина (более 1500 человек), а также школу-интернат, два детских сада и котельную города.

Кабельная линия находится в эксплуатации несколько десятков лет. Чтобы не допускать возможных перебоев в подаче электроэнергии, энергетики заменили на одном из участков линии более 100 метров кабеля и произвели монтаж двух соединительных муфт.

Работы были выполнены в рамках текущей эксплуатации и обслуживания электросетевого хозяйства компании в г.о. Павловский Посад. В следующем году запланировано внести КЛ-6 кВ в план программы капитального ремонта и провести соответствующие работы на всей протяженности ЛЭП для повышения надежности электроснабжения потребителей.