Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Александр Новак в составе российской делегации высокого уровня посетил Китай

19 октября 2023, 14:15 325 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак совершил рабочий визит в Китай. Вице-премьер выступил в рамках пятого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, а также провёл встречу сопредседателей Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству с Заместителем Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

В своём выступлении на бизнес-форуме Александр Новак привёл данные по продажам российских энергоресурсов в Китай и оценил перспективы расширения сотрудничества как в области ископаемого топлива, так и возобновляемых источников энергии и климатических инициатив.

«Россия занимает ключевые позиции на китайском рынке нефти. По итогам прошлого года Россия поставила по газопроводу “Сила Сибири” более 15 куб. м газа. В этом году ожидаем поставки на уровне 22 млрд куб. м. Планируем к 2025 году вывести газопровод “Сила Сибири” на проектную мощность в 38 млрд куб. м. Дальнейшее наращивание экспорта природного газа в Китай будет обеспечено по “дальневосточному” маршруту, также обсуждается маршрут через территорию Монголии по газопроводу “Союз Восток”. Россия занимает 4-е место среди экспортёров СПГ в Китай. С учётом проектов, которые сейчас реализуются, в будущем Россия могла бы стать основным надёжным поставщиком СПГ в Китай», – сообщил вице-премьер.

Он также отметил расширение сотрудничества между Россией и Китаем по проектам в атомной сфере, в области СПГ, разработки угольных месторождений и увеличения поставок энергоресурсов.

В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России. Стороны наметили шаги по увеличению транзитного потенциала Северного морского пути с перспективой расширения грузопотока по этому маршруту между странами к 2030 году до не менее 50 млн т в год. Также речь шла о развитии технологического сотрудничества двух стран в области ТЭК.

Следующее, 20-е, юбилейное, заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая планируется провести до конца 2023 года в Китае.

Обсудить на форуме
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, СОТРУДНИЧЕСТВО, КИТАЙ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
19.10.2023
В "Москабельмет" прошло заседание Московской трехсторонней комиссии
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
19.10.2023
Федор Опадчий: "Совпадение подходов к решению актуальных задач электроэнергетики – основа для развития сотрудничества с Китаем"
19.10.2023
РНКБ выделил 1,4 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно