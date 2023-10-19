Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак совершил рабочий визит в Китай. Вице-премьер выступил в рамках пятого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, а также провёл встречу сопредседателей Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству с Заместителем Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

В своём выступлении на бизнес-форуме Александр Новак привёл данные по продажам российских энергоресурсов в Китай и оценил перспективы расширения сотрудничества как в области ископаемого топлива, так и возобновляемых источников энергии и климатических инициатив.

«Россия занимает ключевые позиции на китайском рынке нефти. По итогам прошлого года Россия поставила по газопроводу “Сила Сибири” более 15 куб. м газа. В этом году ожидаем поставки на уровне 22 млрд куб. м. Планируем к 2025 году вывести газопровод “Сила Сибири” на проектную мощность в 38 млрд куб. м. Дальнейшее наращивание экспорта природного газа в Китай будет обеспечено по “дальневосточному” маршруту, также обсуждается маршрут через территорию Монголии по газопроводу “Союз Восток”. Россия занимает 4-е место среди экспортёров СПГ в Китай. С учётом проектов, которые сейчас реализуются, в будущем Россия могла бы стать основным надёжным поставщиком СПГ в Китай», – сообщил вице-премьер.

Он также отметил расширение сотрудничества между Россией и Китаем по проектам в атомной сфере, в области СПГ, разработки угольных месторождений и увеличения поставок энергоресурсов.

В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России. Стороны наметили шаги по увеличению транзитного потенциала Северного морского пути с перспективой расширения грузопотока по этому маршруту между странами к 2030 году до не менее 50 млн т в год. Также речь шла о развитии технологического сотрудничества двух стран в области ТЭК.

Следующее, 20-е, юбилейное, заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая планируется провести до конца 2023 года в Китае.