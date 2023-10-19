Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью спортивный комплекс для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника» на юго-востоке Москвы.

В рамках договора на технологическое присоединение к сетям установлена трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х400 кВА. В ней смонтированы системы релейной защиты и автоматики, телемеханики и телесигнализации, приборы учета электроэнергии. Проложены четыре кабельные линии 10 кВ и шесть кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 1,5 км. Присоединенная мощность составила 435 кВт.

На площади свыше 7,5 тыс. кв. метров расположены игровой зал, который на время соревнований трансформируется в одну площадку с трибунами, бассейн, тренажерный и конференц-зал, буфет и медицинские помещения. Спортивный комплекс также смогут посещать жители района Текстильщики и Юго-Восточного административного округа, в сутки его могут посетить почти 1400 человек.