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  • "Россети Московский регион" обеспечили мощностью спорткомплекс для волейбольной школы олимпийского резерва в Москве

"Россети Московский регион" обеспечили мощностью спорткомплекс для волейбольной школы олимпийского резерва в Москве

19 октября 2023, 16:45 293 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью спортивный комплекс для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника» на юго-востоке Москвы.

В рамках договора на технологическое присоединение к сетям установлена трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х400 кВА. В ней смонтированы системы релейной защиты и автоматики, телемеханики и телесигнализации, приборы учета электроэнергии. Проложены четыре кабельные линии 10 кВ и шесть кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 1,5 км. Присоединенная мощность составила 435 кВт.

На площади свыше 7,5 тыс. кв. метров расположены игровой зал, который на время соревнований трансформируется в одну площадку с трибунами, бассейн, тренажерный и конференц-зал, буфет и медицинские помещения. Спортивный комплекс также смогут посещать жители района Текстильщики и Юго-Восточного административного округа, в сутки его могут посетить почти 1400 человек.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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