RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершили работы по созданию электросетевой инфраструктуры для подключения нового корпуса гимназии № 33, который возводится в Свердловском районе краевого центра по адресу улица Николая Островского, 68.
С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики «Пермэнерго» построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти 700 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 659 кВт.
В новом корпусе гимназии № 33 смогут заниматься 825 учеников. В нем будут расположены учебные классы, спортивный зал, столовая и другие помещения.
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