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Энергетики "Россети Урал" построили сети для нового корпуса гимназии №33 в Перми

20 октября 2023, 16:15 409 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Урал
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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершили работы по созданию электросетевой инфраструктуры для подключения нового корпуса гимназии № 33, который возводится в Свердловском районе краевого центра по адресу улица Николая Островского, 68.

С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики «Пермэнерго» построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти 700 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 659 кВт.

В новом корпусе гимназии № 33 смогут заниматься 825 учеников. В нем будут расположены учебные классы, спортивный зал, столовая и другие помещения.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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