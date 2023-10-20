Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершили работы по созданию электросетевой инфраструктуры для подключения нового корпуса гимназии № 33, который возводится в Свердловском районе краевого центра по адресу улица Николая Островского, 68.

С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики «Пермэнерго» построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти 700 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 659 кВт.

В новом корпусе гимназии № 33 смогут заниматься 825 учеников. В нем будут расположены учебные классы, спортивный зал, столовая и другие помещения.