В Кировской, Костромской и Нижегородской областях, а также республиках Удмуртия и Мари Эл энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой. Обильные осадки (дождь, снег), сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с, стали причиной нарушений в работе электросетевого комплекса.

В пострадавших регионах последствия технологических нарушений круглосуточно ликвидировали более 2000 специалистов с использованием 789 единиц спецтехники. 97 бригад из пятнадцати филиалов компании пришли на помощь нижегородским энергетикам. Своевременное усиление группировки позволило сократить время отключения потребителей.

В ходе проведения работ сотрудники электросетевой компании регулярно взаимодействовали с подразделениями МЧС и региональными штабами.

По итогам работы энергетики получили слова поддержки и благодарности от имени руководителей Кировского, Костромского регионов, Республик Удмуртия и Марий Эл, а также их жителей.