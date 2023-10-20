RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
В Кировской, Костромской и Нижегородской областях, а также республиках Удмуртия и Мари Эл энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой. Обильные осадки (дождь, снег), сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с, стали причиной нарушений в работе электросетевого комплекса.
В пострадавших регионах последствия технологических нарушений круглосуточно ликвидировали более 2000 специалистов с использованием 789 единиц спецтехники. 97 бригад из пятнадцати филиалов компании пришли на помощь нижегородским энергетикам. Своевременное усиление группировки позволило сократить время отключения потребителей.
В ходе проведения работ сотрудники электросетевой компании регулярно взаимодействовали с подразделениями МЧС и региональными штабами.
По итогам работы энергетики получили слова поддержки и благодарности от имени руководителей Кировского, Костромского регионов, Республик Удмуртия и Марий Эл, а также их жителей.
«Благодарю наших диспетчеров, электромонтёров, водителей, инженерный и оперативный персонал за добросовестный труд, качественную работу и высокую ответственность! Первое серьёзное испытание в этом отопительном сезоне мы прошли достойно. Организация аварийно-восстановительных работ в сложных условиях – это экзамен, который мы сдаем постоянно, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение наших потребителей», – отметил генеральный директор компании Игорь Маковский.
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