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  • Игорь Маковский поблагодарил энергетиков за высокий профессионализм и оперативное восстановление электроснабжения жителей Центрального и Приволжского федеральных округов

Игорь Маковский поблагодарил энергетиков за высокий профессионализм и оперативное восстановление электроснабжения жителей Центрального и Приволжского федеральных округов

20 октября 2023, 11:30 243 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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В Кировской, Костромской и Нижегородской областях, а также республиках Удмуртия и Мари Эл энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой. Обильные осадки (дождь, снег), сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с, стали причиной нарушений в работе электросетевого комплекса.

В пострадавших регионах последствия технологических нарушений круглосуточно ликвидировали более 2000 специалистов с использованием 789 единиц спецтехники. 97 бригад из пятнадцати филиалов компании пришли на помощь нижегородским энергетикам. Своевременное усиление группировки позволило сократить время отключения потребителей.

В ходе проведения работ сотрудники электросетевой компании регулярно взаимодействовали с подразделениями МЧС и региональными штабами.

По итогам работы энергетики получили слова поддержки и благодарности от имени руководителей Кировского, Костромского регионов, Республик Удмуртия и Марий Эл, а также их жителей.

«Благодарю наших диспетчеров, электромонтёров, водителей, инженерный и оперативный персонал за добросовестный труд, качественную работу и высокую ответственность! Первое серьёзное испытание в этом отопительном сезоне мы прошли достойно. Организация аварийно-восстановительных работ в сложных условиях – это экзамен, который мы сдаем постоянно, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение наших потребителей», – отметил генеральный директор компании Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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