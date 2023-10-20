Проект предусматривает изменение порядка применения индексации ценовых параметров инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов солнечной генерации при расчёте цены на мощность в отношении указанных объектов. Речь о проектах, отобранных по конкурсу в 2021 году.

Цель предложенной меры – компенсировать произошедший рост капитальных вложений в строительство таких объектов. Применять скорректированный порядок индексации предполагается в период инвестиционной фазы (т.е. до ввода проекта в эксплуатацию) в отношении 18 проектов строительства солнечной генерации с плановыми датами начала поставки с 2024 по 2026 гг. и совокупной мощностью 775 МВт.

Для компенсации эффекта увеличения платы за мощность и исключения роста совокупной нагрузки на потребителей оптового рынка параллельно будет предусмотрено соразмерное снижение базовых предельных величин годового объёма поддержки использования ВИЭ, а также уменьшение базовых предельных величин показателя эффективности. Соответствующие изменения будут внесены в Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2035 года. Эти меры позволят сохранить планируемые показатели по объёму строительства объектов ВИЭ-генерации с 2029 по 2035 год включительно в объёме 1,7 млрд руб.

Кроме того, проектом предусмотрены принципы согласования с системным оператором мест размещения генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, в целях оптимизации структуры генерации в ЕЭС. В частности, устанавливается, что системный оператор периодически публикует перечень зон с технологическими ограничениями для строительства новых объектов ВИЭ, на которые должны ориентироваться инвесторы при подаче своих заявок на конкурсный отбор.

Поскольку проводить очередной отбор проектов по строительству объектов ВИЭ-генерации целесообразно с учётом нового порядка определения мест их размещения, расширения территорий, на которых возможно их строительство, за счёт запланированного включения регионов Дальнего Востока в состав ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, проект постановления предусматривает перенос очередного отбора проектов на оптовом рынке на декабрь 2024 года.