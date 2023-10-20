Их установят перед модернизацией энергоблока № 1 по федеральной программе КОММод.

В конце сентября выполнена поставка шести подогревателей высокого давления (по два агрегата марки ПВ-450-380-17М, ПВ-450-380-66М и ПВ-600-380-42М), каждый весом от 35 до 49 т. Оборудование отечественное, произведено на заводе «Салаватнефтемаш». Корпус подогревателя изготовлен из стали марки 09Г2С, спираль – из стали марки СТ20. До Кармановской ГРЭС ценный груз доставили спецавтотранспортом, на тралах. Сейчас ПВД хранятся в машинном зале электростанции и ждут своего часа. Заменить существующие подогреватели, отслужившие 45 лет и практически исчерпавшие свой ресурс, на новые планируется в 2024 году. Это даст положительный эффект в виде увеличения ресурса, повышения надёжности работы оборудования и улучшения его экономичности.

Подогреватели высокого давления предназначены для подогрева питательной воды котлов тепловых электростанций за счёт охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины, а также охлаждения конденсата греющего пара.

Ожидается, что модернизация энергоблока № 1 Кармановской ГРЭС Башкирской генерирующей компании в рамках программы КОММод пройдёт с октября 2024-го по октябрь 2025 года. В итоге его мощность должна вырасти с 315,2 до 330 МВт. В ходе реализации проекта энергетики заменят цилиндр высокого давления паровой турбины К-315-243-3М, отработавшей на сегодня 55 лет, топочные экраны котлоагрегата, проточную часть цилиндра низкого давления, вышеупомянутые ПВД, а также генератор. Благодаря модернизации снизятся удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии, повысятся эффективность и надёжность работы энергоблока.

Напомним, в конце 2022 года ООО «БГК» в рамках КОММод завершило на Кармановской ГРЭС модернизацию другого энергоблока – № 3. По её итогам установленная мощность оборудования, отработавшего 50 лет, выросла с 303 до 316 МВт, а удельный расход условного топлива на производство электроэнергии снизился с 320,3 до 314,5 г у.т./кВт*ч.

В рамках федеральной программы модернизации тепловых электростанций на ГРЭС в Нефтекамске будет обновлён и энергоблок № 2, завершить работы по нему планируется в 2027 году.

В общей сложности по итогам конкурсных отборов в программу КОММод, с учётом трёх энергоблоков Кармановской ГРЭС, включены восемь объектов. Так, в течение ближайших пяти лет будут обновлены также паровые турбины уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимской, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Механизм отбора проектов модернизации генерирующих активов ТЭС (КОММод) утверждён постановлением Правительства РФ от 25.01.2019 № 43 и предусматривает отбор проектов модернизации на конкурсной основе в рамках установленных квот. Отобранные проекты в течение 16 лет получают платёж за мощность в соответствии с заявленными параметрами, включающий возврат капитальных вложений с базовой доходностью 14%.