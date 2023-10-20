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  • Николай Шульгинов: "Газификация Красноярского края будет расширяться по мере запуска магистральных газопроводов"

Николай Шульгинов: "Газификация Красноярского края будет расширяться по мере запуска магистральных газопроводов"

20 октября 2023, 17:45 378 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, на которой обсудили планы газификации региона. Так, по словам Министра, потенциал газификации Края будет увеличиваться по мере строительства экспортного газопровода «Сила Сибири-2» и его соединения с Единой системой газоснабжения (ЕСГ).

Глава энергетического ведомства напомнил, что согласно поручению Президента Владимира Путина выполнение мероприятий по газификации г. Красноярска должно быть обеспечено до 2028 года.

«Рост потребления природного газа также является одним из индикаторов экономического развития региона в целом», – обратил внимание Министр.

 «Сейчас потребители в центральных и южных районах Красноярского края получают газ по автономным схемам за счёт СУГ. Но по мере строительства экспортного газопровода «Сила Сибири-2» и его присоединения к ЕСГ перспективы газификации региона будут расширяться», – подчеркнул Министр.

Министр также добавил, что региональная программа газификации Красноярского края на период 2022–2031 гг. также предусматривает строительство межпромыслового газопровода, четырёх газораспределительных станций для подготовки газа для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельных г. Дудинка, трёх автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Норильском районе.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ГАЗИФИКАЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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