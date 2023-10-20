Власти Новгородской области планируют привлечь на капитальный ремонт сетей электроснабжения региона около 5 млрд рублей после масштабных отключений, которые фиксировались в регионе ранее. Об этом ТАСС сообщил глава региона Андрей Никитин на выставке "Сделано в России".

"Президент в начале лета проводил совещание, по этому поводу были даны поручения <...> о создании программы по капитальному ремонту сетей. <...> Это достаточно серьезный объем <...> - около 5 млрд [рублей] вся в программа", - сказал Никитин.

Он также отметил, что электросети в регионе не ремонтировались с 1970-х годов и в настоящий момент их капитальный ремонт только за счет оплаты по тарифу был невозможен.

"Если в районе живет две или три тысячи человек, то никогда они не смогут столько заплатить, чтобы восстановить сети. Поэтому задача у "Россетей" такая есть, президент ее поставил, и мы ждем, что она будет выполнена в кратчайшие сроки", - добавил он.

Самое масштабное отключение электричества Новгородская область пережила с конца ноября 2021-го по январь 2022 года, когда без электричества оставались более 14 тыс. человек. Масштабные отключения во время неблагоприятных погодных условий фиксировались на протяжении 2022 года, особенно осенне-зимнего периода. Осенью 2023 года без электричества несколько дней оставались жители шести районов области.

О форуме

Организатором форума является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".