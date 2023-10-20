Уникальный для России энергообъект строят в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края запустят полностью импортозамещённый энергообъект. На переключательном пункте «Нерген» уже установлены трансформаторы напряжения большой мощности производства завода «Уралэлектротяжмаш». Раньше на подобных объектах использовалось исключительно импортное оборудование. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу МЭС Востока.

- Это будет самый современный на текущий момент объект класса напряжения 500 кВ, и наиболее важно здесь использование вообще впервые в России трансформаторов напряжения большой мощности, которые здесь применяются и в дальнейшем будут использоваться на всех крупных энергообъектах. Будем это всё использовать по всем нашим стройкам, которых, к счастью на территории Дальнего Востока большое количество - мы сейчас строим четыре подстанции 500 кВ, - рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер МЭС Востока Алексей Куштапин.

Уточняется, что переключательный пункт «Нерген» 500 кВ станет ключевым в электроснабжении объектов разработки одного из крупнейших в России Малмыжского месторождения меди. Для подключения объекта к Единой национальной электрической сети энергетики реконструируют действующую высоковольтную линию 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская». Общая стоимость работ составит 5,1 млрд рублей. «Россети» обеспечат выдачу 250 МВт мощности из сети для электроснабжения Малмыжского золотомедного месторождения.

Напомним, Малмыжское месторождение открыли в 2006 году. Его запасы оценили в 2,4 млрд тонн руды (в том числе 8,3 млн тонн меди, 347 тонн золота и более 1,6 тыс. тонн серебра). Сейчас там идёт строительство комбината, который ежегодно будет выпускать порядка 250 тыс. тонн меди в концентрате.