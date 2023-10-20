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В Михайловском районе отремонтируют дорогу регионального значения

20 октября 2023, 17:30 391 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Михайловском районе будут отремонтированы два участка дороги регионального значения Михайловка - Дальнее км 7+300 - км 9+250 и км 11+150 - км 35+176, сообщает RosTender.info.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края объявило открытый конкурс в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 8 ноября. Начальная цена контракта составляет 1,6 млрд рублей за счет средств бюджета Приморского края.

Протяженность ремонтируемых участков трассы составляет 25,9 км. Автомобильная дорога относится к IV технической категории с двумя полосами движения. Окончание работ запланировано на середину ноября 2024 года. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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