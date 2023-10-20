Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Встречи
  • Махмуд-Али Калиматов и Роман Левченко отметили важность совместных усилий для развития электросетевого комплекса Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов и Роман Левченко отметили важность совместных усилий для развития электросетевого комплекса Ингушетии

20 октября 2023, 14:00 452 Время чтения ≈ 6 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

В Магасе состоялась рабочая встреча Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

В работе совещания также принял участие исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. Стороны обсудили проблемы и перспективы развития электросетевого комплекса региона.

Главной темой стало проведение мероприятий в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе крупнейшей на Северном Кавказе энергокомпании. Создание единого центра ответственности за обеспечение надежного и качественного электроснабжения, а также организация эффективной технологической инфраструктуры – те задачи, которые должна решить консолидация электросетевого комплекса.

В 2022-2023 гг. «Россети Северный Кавказ» на основании решений судов приняли на обслуживание 264 ранее бесхозяйных энергообъекта в Ингушетии. Продолжается процедура по оформлению права собственности компании на порядка 300 единиц оборудования.

«Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой сетевого комплекса: часто становятся причиной технологических нарушений и высокого уровня потерь, несут угрозу для здоровья и жизни окружающих. Принимая такое имущество в собственность, компания проводит его ремонт и реконструкцию, используя современное российское оборудование. Следовательно, повышается надежность и качество электроснабжения потребителей, появляются условия для поступательного развития отрасли и упрощения технологического присоединения. Но в отдельных муниципалитетах мы по-прежнему сталкиваемся с определенными сложностями и рассчитываем на содействие руководства республики», – отметил Роман Левченко.

Махмуд-Али Калиматов в свою очередь отметил, что руководство региона не менее заинтересовано в комплексном решении вопросов, связанных с электроснабжением.

«Ключевая цель совещания – прийти к единому решению относительно вопросов, связанных с электроэнергией. Нам предстоит реализовывать эти решения совместными усилиями. Есть проблемы, которые накапливались годами и в одночасье их не решить, но мы над этим работаем. Сегодня очень важной темой в республике является вода. Вопросы возникают в ситуации, когда при перекачке воды насосами идет высокое потребление электроэнергии. Здесь мы бы хотели выработать определенный алгоритм, который позволил бы нам снизить нагрузку и затраты электроэнергии. Также будем брать под полный контроль ситуацию с незаконными подключениями к энергосетям», – заявил Глава Ингушетии.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании макрорегиона рассказал о степени готовности энергетических объектов республики Ингушетия к предстоящему сезону пиковых нагрузок. По его словам, предприятие в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками завершило все запланированные мероприятия.

Выполнены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования питающих центров, трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи (ЛЭП), расчистка просек и вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. Во всех районных подразделениях прошли противоаварийные тренировки: персонал отрабатывал навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами, а также наиболее удобные и скоростные маршруты транспортировки материалов между отделениями.

«К ликвидации технологических нарушений готовы 17 бригад, 54 человека. Подразделения укомплектованы автомобильной, спецтехникой и материалами для работы в круглосуточном режиме. Обеспечена готовность к применению восьми резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью более 65 кВт. При необходимости мы готовы привлечь дополнительные силы из других филиалов «Россети Северный Кавказ», – рассказал Роман Левченко.

Отдельное внимание участники встречи уделили совместным мероприятиям органов власти и энергетиков по повышению платежной дисциплины. Потребители республики в январе-сентябре 2023 года рассчитались за 60,9% от общего объема поставленной электроэнергии. Особо остро стоит вопрос с платежной дисциплиной предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – уровень расчета за девять месяцев 2023 года составляет всего 1,5%. По данным энергокомпании, в отчетном периоде общая задолженность проблемной группы потребителей увеличилась на 419 млн рублей. Общая же сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии на 1 октября составила порядка 2,8 млрд рублей.

«Подготовка электросетевого комплекса республики к работе в предстоящую зиму выполнена в условиях критичных долгов за потребленную электроэнергию. Мы все понимаем, что своевременные и в полном объеме внесенные платежи – один из ключевых источников реализации производственных программ. Финансовые возможности гарантирующего поставщика для обеспечения надежного электроснабжения и устойчивого развития экономики региона зависят от платежной дисциплины всех групп абонентов. А значит перед нами по-прежнему стоит важная задача – совместно обеспечить 100 % оплату использованного и неоплаченного ресурса», – подчеркнул Роман Левченко.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ИНГУШЭНЕРГО, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
20.10.2023
В Хабаровском крае отремонтировали 9 км федеральной трассы А-376 на подъезде к Комсомольску-на-Амуре
20.10.2023
Модернизация наружного освещения дает результаты
20.10.2023
Энергетики "Россети Урал" построили сети для нового корпуса гимназии №33 в Перми
09.10.2023
RusCable Insider #332 - полимеры от ЭКО Компаунд Групп и Gavary, награда Prom Moscow 2023, станки с кабелем FLEXICORE и полезный опыт СЭК
20.10.2023
За девять месяцев 2023 года волгоградские энергетики "Россети Юг" обеспечили электроэнергией 1 700 новых потребителей
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+