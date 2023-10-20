В Магасе состоялась рабочая встреча Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

В работе совещания также принял участие исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. Стороны обсудили проблемы и перспективы развития электросетевого комплекса региона.



Главной темой стало проведение мероприятий в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе крупнейшей на Северном Кавказе энергокомпании. Создание единого центра ответственности за обеспечение надежного и качественного электроснабжения, а также организация эффективной технологической инфраструктуры – те задачи, которые должна решить консолидация электросетевого комплекса.



В 2022-2023 гг. «Россети Северный Кавказ» на основании решений судов приняли на обслуживание 264 ранее бесхозяйных энергообъекта в Ингушетии. Продолжается процедура по оформлению права собственности компании на порядка 300 единиц оборудования.

«Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой сетевого комплекса: часто становятся причиной технологических нарушений и высокого уровня потерь, несут угрозу для здоровья и жизни окружающих. Принимая такое имущество в собственность, компания проводит его ремонт и реконструкцию, используя современное российское оборудование. Следовательно, повышается надежность и качество электроснабжения потребителей, появляются условия для поступательного развития отрасли и упрощения технологического присоединения. Но в отдельных муниципалитетах мы по-прежнему сталкиваемся с определенными сложностями и рассчитываем на содействие руководства республики», – отметил Роман Левченко.

Махмуд-Али Калиматов в свою очередь отметил, что руководство региона не менее заинтересовано в комплексном решении вопросов, связанных с электроснабжением.

«Ключевая цель совещания – прийти к единому решению относительно вопросов, связанных с электроэнергией. Нам предстоит реализовывать эти решения совместными усилиями. Есть проблемы, которые накапливались годами и в одночасье их не решить, но мы над этим работаем. Сегодня очень важной темой в республике является вода. Вопросы возникают в ситуации, когда при перекачке воды насосами идет высокое потребление электроэнергии. Здесь мы бы хотели выработать определенный алгоритм, который позволил бы нам снизить нагрузку и затраты электроэнергии. Также будем брать под полный контроль ситуацию с незаконными подключениями к энергосетям», – заявил Глава Ингушетии.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании макрорегиона рассказал о степени готовности энергетических объектов республики Ингушетия к предстоящему сезону пиковых нагрузок. По его словам, предприятие в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками завершило все запланированные мероприятия.



Выполнены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования питающих центров, трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи (ЛЭП), расчистка просек и вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. Во всех районных подразделениях прошли противоаварийные тренировки: персонал отрабатывал навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами, а также наиболее удобные и скоростные маршруты транспортировки материалов между отделениями.

«К ликвидации технологических нарушений готовы 17 бригад, 54 человека. Подразделения укомплектованы автомобильной, спецтехникой и материалами для работы в круглосуточном режиме. Обеспечена готовность к применению восьми резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью более 65 кВт. При необходимости мы готовы привлечь дополнительные силы из других филиалов «Россети Северный Кавказ», – рассказал Роман Левченко.

Отдельное внимание участники встречи уделили совместным мероприятиям органов власти и энергетиков по повышению платежной дисциплины. Потребители республики в январе-сентябре 2023 года рассчитались за 60,9% от общего объема поставленной электроэнергии. Особо остро стоит вопрос с платежной дисциплиной предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – уровень расчета за девять месяцев 2023 года составляет всего 1,5%. По данным энергокомпании, в отчетном периоде общая задолженность проблемной группы потребителей увеличилась на 419 млн рублей. Общая же сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии на 1 октября составила порядка 2,8 млрд рублей.