Модернизация наружного освещения дает результаты

За девять месяцев 2023 года общее количество дефектов на воздушных линиях наружного освещения сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшению показателей способствует проводимая модернизация по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

«В ряде районов Петербурга, таких как Курортный, Колпинский, Пушкинский, Выборгский, достаточно большое количество линий электропередачи наружного освещения выполнено в воздушном исполнении. Кратное снижение аварийности, которое мы наблюдаем там, доказывает целесообразность проделываемой Ленсветом работы. В 2023 году мы значительно увеличили объемы работ по монтажу СИП. К концу года у нас почти не останется в городе неизолированных проводов», - отметил вице-губернатор Сергей Дрегваль.

В прошлом году было заменено 250 км провода. В планах СПб ГБУ «Ленсвет» на 2023 год - замена свыше 360 км устаревших воздушных линий. Основным преимуществом самонесущего изолированного провода является значительные сокращения трудовых и материальных затрат на эксплуатацию. Специальная полимерная оболочка СИП обеспечивает устойчивую работу линии даже при падении веток и деревьев на провода и при налипании снега в зимние месяцы. СИП обладает большой механической прочностью, что минимизирует возможность его обрыва. Кроме того, снижается вероятность электротравм. Во время недавних штормов с порывами ветра до 23 м/с самонесущий изолированный провод выдерживал падение деревьев без серьезных обрывов и потерь технических характеристик. Процесс монтажа СИП отличался меньшей трудоемкостью.