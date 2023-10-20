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На второй линии электропередачи Певек-Билибино смонтирована половина опор

20 октября 2023, 15:15 471 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "РусГидро"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rushydro.ru

Фото: rushydro.ru

Строители смонтировали уже 50% опор на второй линии электропередачи 110 кВ Певек-Билибино протяженностью 496 км, возводимой РусГидро на Чукотке. Всего будет установлено 2 496 опор. Строительство ведется в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики. В работах задействованы более 530 человек и 220 единиц техники. Завершение строительства второй линии и сопутствующих объектов предусмотрено в 2025 году.

Интенсивные строительно-монтажные работы ведутся по всей трассе новой ЛЭП. На сегодняшний день подготовлено 60% фундаментов опор, смонтировано более 70 км провода. В рамках навигации 2023 года по Северному морскому пути осуществляется доставка оставшихся грузов для проекта в порт Певек. Также будет реконструирована подстанция 110 кВ Южный и построен переключательный пункт 110 кВ Бета. В настоящее время на этих объектах выполняются подготовительные работы.

В сентябре РусГидро завершило реализацию первого этапа проекта по строительству двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино в Чукотском автономном округе. В эксплуатацию введена высоковольтная линия напряжением 110 кВ протяженностью 490 километров, новый распределительный пункт 110 кВ в Билибино, а также реконструированная подстанция 110 кВ «Комсомольский».

Новая линия электропередачи связывает города Певек (самый северный город России) и Билибино. Линия повышает надежность энергоснабжения от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенной в Певеке, как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий, крупнейшим из которых является Баимский ГОК. Линия электропередачи заместит существующую ВЛ на деревянных опорах, построенную в 1960-х годах и достигшую предельной степени износа.

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Метки: РУСГИДРО, ЛЭП, ЧУКОТКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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