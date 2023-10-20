Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» построят более 500 метров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ (ЛЭП) для обеспечения электроснабжения станций сотовой связи в Красносулинском районе Ростовской области. Предоставленная мощность составит 22,5 кВт.

Новые ЛЭП появятся в хуторах Украинский, Бобров и Черников. В этих населенных пунктах проживают около 900 человек. Они получат стабильный доступ в интернет и смогут перейти на мобильную связь стандарта 4G/LTE. Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств сотовых станций будут выполнены до апреля 2024 года.

В этом году энергетики уже подключили к сетям одну базовую станцию в Красносулинском районе. Она расположена в хуторе Чернецов. Предоставленная мощность составила 7,5 кВ. В прошлом году электрифицированы объекты связи в селе Ребриковка и хуторе Богненко.

Ростовская область принимает участие в программе устранения цифрового неравенства в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Она направлена на обеспечение качественной сотовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 500 человек.