В Северо-Байкальском районе Республики Бурятия началась реконструкция линии электропередачи 220 кВ «Новый Уоян – Ангаракан». Проект позволит обеспечить выдачу 18,56 МВт мощности новой тяговой подстанции 220 кВ «Янчуй» Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Энерготранзит расположен в котловине между Северо-Муйским и Верхнеангарским хребтами, характеризующейся высокой сейсмичностью и сплошным распространением вечной мерзлоты. В частности, для подключения железнодорожного объекта возведут новый участок ЛЭП протяженностью 770 м. Стоимость работ составит 195 млн рублей.

При строительстве будут применяться стальные опоры усиленной конструкции. Их спроектировали специалисты СибНИИЭ – крупнейшего за Уралом исследовательского института, который входит в периметр компании «Россети Научно-технический центр». Опоры способны выдержать сейсмическую активность до 9 баллов по Шкале MSK-64 (максимальный уровень устойчивости).

Реконструкция ЛЭП проводится в рамках второго этапа макропроекта развития Восточного полигона железных дорог. В Бурятии также планируется реализация других значимых мероприятий. Уже началась реконструкция подстанции 220 кВ «Таксимо», которая будет переведена на сверхвысокий класс напряжения 500 кВ. «Россети» также построят 230-километровый транзит, который соединит этот объект с новым центром питания 500 кВ «Нижнеангарская».