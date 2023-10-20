Специалисты филиала ПАО «Россети» - МЭС Урала завершили годовой план по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на 11 подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения потребителей региона с численностью населения более 4,2 миллиона человек.

Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен устаревшей ОСИ устанавливаются современные изоляторы, соответствующие климатическим условиям региона. Это значительно снижает риск повреждения подстанционного оборудования, а значит и возможного технологического нарушения на энергообъектах.

Всего в Свердловской области было установлено более 600 изоляторов. Особое внимание специалисты уделили Екатеринбургскому и Нижнетагильскому энергоузлам, в том числе подстанциям 500 кВ «Южная» и «Тагил», основным питающим центрам региона.