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"Россети" установили более 600 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

20 октября 2023, 10:24 235 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Специалисты филиала ПАО «Россети» - МЭС Урала завершили годовой план по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на 11 подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения потребителей региона с численностью населения более 4,2 миллиона человек.

Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен устаревшей ОСИ устанавливаются современные изоляторы, соответствующие климатическим условиям региона. Это значительно снижает риск повреждения подстанционного оборудования, а значит и возможного технологического нарушения на энергообъектах.

Всего в Свердловской области было установлено более 600 изоляторов. Особое внимание специалисты уделили Екатеринбургскому и Нижнетагильскому энергоузлам, в том числе подстанциям 500 кВ «Южная» и «Тагил», основным питающим центрам региона.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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