С 18 по 20 октября 2023 года в НИУ «МЭИ» прошла VI Международная научно-техническая конференция «Релейная защита и автоматика». Участниками стали студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, а также эксперты отрасли.

Основной целью конференции стала организация информационной площадки для укрепления научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установление новых связей среди членов-участников конференции, а также привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

«НИУ «МЭИ» активно сотрудничает с ведущими российскими компаниями, которые специализируются в области информационной безопасности. Совместно мы создаем лаборатории, тестовые площадки и программы подготовки высококвалифицированных кадров, включающие как программы дополнительного образования, так и модули в рамках программы магистратуры. С группой компаний «ИНФОТЕКС» университет сотрудничает уже более трех лет, а созданный в рамках совместной работы с Центром компетенций НТИ НИУ «МЭИ», киберфизический полигон цифровой подстанции с использованием оборудования ведущих российских и зарубежных производителей, стал первой в отрасли площадкой для обработки сценария применения средств защиты информации», - отметил в приветственном обращении проректор по вопросам цифровой трансформации Сергей Белоусов.

Участники конференции обсудили актуальные темы, связанные с перспективами инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей. Спикеры уделили особое внимание вопросам возможности использования современных технологий искусственного интеллекта в электроэнергетике России. В ходе мероприятия с докладами выступили представители научного сообщества Китая, Бразилии и Южной Кореи.

Также в ходе конференции прошло заседание научно-технического совета Единой энергетической системы по теме «Обеспечение информационной безопасности релейной защиты и автоматики в течении жизненного цикла».

Для участников организаторы провели киберквест по обнаружению и ликвидации последствий компьютерных атак на ЦПС и продемонстрировали возможность продукта компактного российского крипточипа ViPNet SIES Core Nano, который используется дли шифрования данных.