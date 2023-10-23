Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировало 277 км, или 87% от плана воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках реализации основных производственных программ компании и подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2023–2024 года. Также для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент построено 173 км новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 126,9 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

На территории Московской области «Мособлэнерго» отремонтировано электрооборудование 220 трансформаторных и распределительных подстанций (100%-е выполнение плана). Особое внимание было уделено строительным частям подстанций — здания 262 энергообъектов приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации (92% от общего плана).

В соответствии с планом подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. На данный момент расчищено 179 га охранных зон воздушных линий электропередачи (78% от плана).

В «Мособлэнерго» сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находится 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 335 бригад и 572 единицы спецтехники.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, работы по подготовке к отопительному сезону электросетевая компания планирует завершить до конца октября. Завершением подготовительной кампании станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики РФ с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 года.