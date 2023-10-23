На Чукотке продлили сроки ремонта подводной линии связи

Срок ремонта подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотке продлен до 29 октября. Абоненты в этот период могут выходить в интернет через спутниковые каналы связи, сообщили ТАСС в ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" вынужденно продлил срок проведения профилактических ремонтных работ на подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский - Анадырь до 29 октября 2023 года", - сообщили в компании.

Ранее срок окончания ремонтных работ был запланирован на 23 октября. В настоящий момент абоненты на Чукотке используют спутниковые каналы связи, что существенно замедляет скорость передачи данных.

Подводная волоконно-оптическая линия связи из Петропавловска-Камчатского в Анадырь 10 октября была повреждена судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. Из-за этого качество интернет-связи на Чукотке ухудшилось на время проведения ремонтных работ.

Волоконно-оптическую линию связи по дну моря на Чукотке запустили в конце 2022 года, до этого округ долгое время оставался единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществлялось только с использованием спутникового ресурса.