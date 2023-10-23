Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап строительства рудника на Сутарском месторождении железистых кварцитов. Его проектная мощность составляет 9 млн тонн руды в год.

Сутарское месторождение расположено в горнорудном районе Малого Хингана на территории Облученского района Еврейской автономной области. Начало добычи на карьере «Сутара» позволит поддержать мощности действующего горнорудного производства в условиях сокращения добычи руды на карьерах Кимканского месторождения железистых кварцитов.

Участок находится в 4 км от станции Известковая и в 2 км от железнодорожных путей Дальневосточной железной дороги. Здесь планируют добывать 9 млн тонн руды в год для производства железорудного концентрата с концентрацией железа до 65%.

На первом этапе реализации проекта планируется вскрытие месторождения, на втором приступят к первой очереди разработки карьера «Сутара».

«Проектные решения первого этапа включают горно-подготовительные работы, в том числе подготовку поверхности карьера, устройство карьерного водоотлива, отстойника карьерных вод с водоотводной канавой, размещение площадки складирования строительных материалов и иные работы, необходимые для начала освоения месторождения», – отметил главный эксперт проекта Сергей Мешалкин.

Застройщик – ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат». Генеральный проектировщик – АО «Гипроруда».