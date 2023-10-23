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Подмосковная компания создала опытный участок по производству новых источников питания

23 октября 2023, 12:00 217 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

Компания «Трион» - производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения, разработанных с использованием отечественных цифровых микросхем, создала на своем предприятии опытный участок по разработке новых источников питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки. 

 «Запуск опытного участка стал одним из этапов по модернизации производства. Там будут производить элементы системы управления освещением, источники аварийного питания и светодиодные модули. Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск в работу опытного участка позволит предприятию не только разрабатывать образцы, но и оперативно выпускать опытные партии, в том числе мелкосерийные. В ближайшее время «Трион» планирует дооснастить участок технологичным стендом для проведения функционального контроля произведённой продукции и стендами для проведения испытаний по технологическому прогону изделий.

«В этом году были проведены опытно-конструкторские работы, результатом которых стали разработки элементов системы управления освещением «Аврора», которые применяются там, где требуется автоматическое управление. Уникальность продуктов нашей компании заключается в универсальности их применения. При этом они не уступают по качеству аналогичным изделиям зарубежных производителей и способны полноценно заместить их на отечественном рынке», - отметила управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.

Компания «Трион» разрабатывает и производит в Подмосковье модули и источники питания для светодиодных светильников широкого спектра применения – от простых светильников, которые используются в офисах до тех, которые применяют для освещения школ, больниц, а также промышленных и инфраструктурных объектов, требующих повышенной надежности. В том числе приборы, предназначенные для работы в экстремальных климатических условиях. 

Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестиционного проекта в Сергиево-Посадском городском округе.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ТРИОН
Отрасль: Электротехника 

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