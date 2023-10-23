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Заложен фундамент золотоизвлекательной фабрики Хвойное

23 октября 2023, 10:36 243 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Селигдар"

Полиметаллический Холдинг «Селигдар» сообщает о закладке фундамента для строительства золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса Хвойный.

На сегодняшний день запущено строительство главного корпуса фабрики, участок крупного дробления, склад дробленой руды, участок приемки руды, корпус фильтрации, склад материалов, а также угольная котельная. Уложено около 2 тысяч кубических метров бетона. До конца октября полностью будет построена электрическая подстанция мощностью 110 кВТ. Кроме того, идет возведение временных зданий и сооружений, а именно двух общежитий, складских помещений для хранения материалов и оборудования.

Продолжается мобилизация персонала, сейчас на площадке задействовано более 100 работников и 20 единиц техники. До конца октября количество человек будет увеличено до 155, и в пиковые периоды строительства планируется привлечь до 600 человек.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СЕЛИГДАР
Отрасль: Строительство Горнодобывающая промышленность Металлургия 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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