Заложен фундамент золотоизвлекательной фабрики Хвойное

Полиметаллический Холдинг «Селигдар» сообщает о закладке фундамента для строительства золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса Хвойный.

На сегодняшний день запущено строительство главного корпуса фабрики, участок крупного дробления, склад дробленой руды, участок приемки руды, корпус фильтрации, склад материалов, а также угольная котельная. Уложено около 2 тысяч кубических метров бетона. До конца октября полностью будет построена электрическая подстанция мощностью 110 кВТ. Кроме того, идет возведение временных зданий и сооружений, а именно двух общежитий, складских помещений для хранения материалов и оборудования.

Продолжается мобилизация персонала, сейчас на площадке задействовано более 100 работников и 20 единиц техники. До конца октября количество человек будет увеличено до 155, и в пиковые периоды строительства планируется привлечь до 600 человек.