Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Филиал ПАО "Россети" внедрил новые цифровые системы сбора информации на двух подстанциях в Карелии

23 октября 2023, 10:12 228 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил модернизацию центров питания 220 кВ «Медвежьегорск» и «Древлянка» в Республике Карелия. На объектах реализованы современные цифровые системы сбора и передачи информации (ССПИ). Стоимость работ составила 160 млн рублей. Проект позволил повысить надежность электроснабжения Петрозаводска и Медвежьегорска, Музея-заповедника «Кижи» и ряда крупных промышленных потребителей.

Взамен устройств телемеханики энергетики установили программно-технические комплексы отечественного производства с расширенным функционалом. Новые системы характеризуются высокой точностью измерений, скоростью, надежностью сбора и передачи сигналов для оперативного управления энергетическими объектами.

Благодаря современным ССПИ появилась возможность мгновенного анализа работы защит и противоаварийной автоматики сети, что сократило время на поиск и устранение технологических нарушений.

Суммарная трансформаторная мощность подстанций 220 кВ «Медвежьегорск» и «Древлянка» составляет более 500 МВА. От их стабильной работы зависит электроснабжение потребителей Карелии, а также надежность энергетических связей с Ленинградской областью.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
23.10.2023
Министерство охраны окружающей среды и энергетической безопасности Италии выдало разрешение на строительство HVDC соединения между Сардинией, Корсикой и Тосканой
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
23.10.2023
Работники Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" могут вспоминать приятные моменты победы и участия в мероприятиях
05.06.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
Другие новости рубрики Цифровая революция
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+