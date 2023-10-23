RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил модернизацию центров питания 220 кВ «Медвежьегорск» и «Древлянка» в Республике Карелия. На объектах реализованы современные цифровые системы сбора и передачи информации (ССПИ). Стоимость работ составила 160 млн рублей. Проект позволил повысить надежность электроснабжения Петрозаводска и Медвежьегорска, Музея-заповедника «Кижи» и ряда крупных промышленных потребителей.
Взамен устройств телемеханики энергетики установили программно-технические комплексы отечественного производства с расширенным функционалом. Новые системы характеризуются высокой точностью измерений, скоростью, надежностью сбора и передачи сигналов для оперативного управления энергетическими объектами.
Благодаря современным ССПИ появилась возможность мгновенного анализа работы защит и противоаварийной автоматики сети, что сократило время на поиск и устранение технологических нарушений.
Суммарная трансформаторная мощность подстанций 220 кВ «Медвежьегорск» и «Древлянка» составляет более 500 МВА. От их стабильной работы зависит электроснабжение потребителей Карелии, а также надежность энергетических связей с Ленинградской областью.
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