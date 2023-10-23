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ГК 1520 модернизировала станцию Юктали в Амурской области

23 октября 2023, 12:45 178 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) завершила второй этап модернизации станции Юктали на БАМе. Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона железных дорог.

На станции построили дополнительный приемоотправочный путь и удлинили действующие для обработки длинносоставных поездов. За счет этого протяженность путей выросла на 2,5 километра, расширились возможности станции по приему грузовых поездов условной длиной 71 вагон. 

В ходе работ механизаторы произвели выемку грунта в объеме 10 тысяч м3 и устройство насыпи – 5 тысяч м3. На станции уложили 13 стрелочных переводов, установили 7 маневровых и 10 маршрутных светофоров. Стрелки, светофоры и новые пути подключили к системе микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Цифровая автоматика позволит эффективнее управлять движением поездов на линии, повысит надежность и безопасность.  

Сегодня на станции Юктали меняют локомотивные бригады, готовят составы к подъему на самую высокую точку железных дорог России – перевал Мурурин на границе Амурской области, Забайкальского края и республики Саха (Якутия). 

Помимо станции Юктали, ГК 1520 модернизирует еще 20 объектов на линии БАМа Хани – Тында. В результате пропускная способность линии вырастет до с 30 до 44 пар поездов в сутки. 

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Метки: ГК 1520, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, БАМ
Отрасль: Строительство 

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