ГК 1520 модернизировала станцию Юктали в Амурской области

«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) завершила второй этап модернизации станции Юктали на БАМе. Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона железных дорог.

На станции построили дополнительный приемоотправочный путь и удлинили действующие для обработки длинносоставных поездов. За счет этого протяженность путей выросла на 2,5 километра, расширились возможности станции по приему грузовых поездов условной длиной 71 вагон.

В ходе работ механизаторы произвели выемку грунта в объеме 10 тысяч м3 и устройство насыпи – 5 тысяч м3. На станции уложили 13 стрелочных переводов, установили 7 маневровых и 10 маршрутных светофоров. Стрелки, светофоры и новые пути подключили к системе микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Цифровая автоматика позволит эффективнее управлять движением поездов на линии, повысит надежность и безопасность.

Сегодня на станции Юктали меняют локомотивные бригады, готовят составы к подъему на самую высокую точку железных дорог России – перевал Мурурин на границе Амурской области, Забайкальского края и республики Саха (Якутия).

Помимо станции Юктали, ГК 1520 модернизирует еще 20 объектов на линии БАМа Хани – Тында. В результате пропускная способность линии вырастет до с 30 до 44 пар поездов в сутки.