Руководитель НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ Д.А. Воденников принял участие в работе Российской энергетической недели 2023: как в панельных дискуссиях, так и в сессиях.

Учитывая тренд на цифровизацию, Д.А. Воденников принял участие в работе сессии «Хочу тут работать»: бренд работодателя в борьбе за таланты», которая состоялась в рамках Российской энергетической недели. В дискуссии также участвовали Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Статс-секретарь – Заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, представители ведущих компаний ТЭК.

На рынке труда растет конкуренция за перспективные кадры. Общее количество работников в возрасте до 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек и достигло минимальных значений. Одновременно снижается интерес молодежи к инженерным специальностям и точным наукам.

13 октября 2023 года в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели 2023 состоялась Всероссийская конференция «Развитие ТЭК на современном этапе – задачи правового обеспечения – взгляд молодежи».

С Приветственным словом к участникам конференции выступила статс-секретарь-заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Борисовна Бондаренко. В своем выступлении А.Б. Бондаренко отметила высокий уровень подготовки мероприятия, интересные темы докладов. Особое внимание она уделила тенденциям развития энергетического законодательства.

На конференции представили доклады спикеры, включая представителя НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ (Жилкина Юлия Викторовна, тема выступления: «Стимулирование использования возобновляемых источников энергии: правовой аспект»).

В конференции приняло участие более 150 человек, в том числе представители энергетических компаний: ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром, ПАО «Транснефть» и компаний Группы Транснефть, ПАО «Интер РАО» и компаний Группы Интер РАО, ПАО «Россети» и компаний Группы Россети, представители научного, экспертного сообщества.

По итогам состоялось торжественное награждение участников Всероссийского конкурса научных публикаций молодых специалистов ТЭК и молодых ученых. Конкурс проводился Минэнерго России, АНО «Научно-исследовательский «Центр развития энергетического права и современной правовой науки имени В.А. Мусина», Ассоциацией юристов России.

Статс-секретарь-заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Борисовна Бондаренко в торжественной обстановке приветствовала участников Всероссийского конкурса научных публикаций молодых специалистов ТЭК и молодых ученых и вручила заслуженные награды. В числе награжденных Ю.В. Жилкина, член НИК В3 РНК СИГРЭ и официальный представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ.