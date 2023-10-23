Юго-Западного филиал компании «Россети Кубань» выполнил комплекс мероприятий в рамках программы технического обслуживания и ремонтов на 2023 год, превысив плановые показатели на 15%. На подготовку электросетей к зиме и повышение надежности энергообъектов в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, Абинском и Крымском районах Краснодарского края направлено 338 млн рублей.

Специалисты выполнили ряд мероприятий для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей во время пиковых нагрузок на энергосистему в осенне-зимний период. Проведен ремонт и техническое обслуживание оборудования на 62 высоковольтных подстанциях, отремонтировано более девяти км линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ, заменено 4,5 тыс. изоляторов, установлено свыше 100 комплектов линейно-сцепной арматуры и порядка 250 птицезащитных устройств.

Параллельно с ремонтом сетей высокого напряжения энергетики провели техническое обслуживание распределительной сети: заменили более 190 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения. Это позволит повысить качество подаваемой электроэнергии и снизит ее технические потери. Кроме того, выполнена замена почти 760 опор, 4412 изоляторов и 240 ответвлений в домовладения с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Также специалисты отремонтировали свыше 50 комплектных трансформаторных подстанций и более одного км кабельных линий.

СИП обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках, что важно в связи с природно-климатическими условиями юго-западного энергорайона

Особое внимание энергетики уделили расчистке трасс воздушных линий электропередачи. Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды специалисты расчистили 55 га трасс ЛЭП.

– Качественное и своевременное выполнение капитальных и текущих ремонтов, а также модернизация объектов электросетевого комплекса – залог успешного прохождения осенне-зимнего периода и надежного электроснабжения потребителей. Кроме того, для ликвидации технологических нарушений подготовлено 36 бригад и 56 единиц спецтехники, а также 13 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 1,36 МВА, – рассказал директор Юго-Западных электрических сетей Владимир Лебедев.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети – это 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.