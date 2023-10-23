Женщины в энергетике: школа экспорта РЭЦ

RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Официальный представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла онлайн-участие в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».
20.10.2023 в рамках школы проведен мастер-класс, который посвящен программе «Женское дело».
Повестка мероприятия:
Участники обозначили ключевые задачи по развитию отраслей отечественной промышленности, одними из которых являются формирование сырьевой безопасности, трансформация бизнеса, масштабирование и расширение каналов сотрудничества и продаж, повышение качества продукции, уровня сервиса и другие.
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