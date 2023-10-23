Женщины в энергетике: школа экспорта РЭЦ

Официальный представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина приняла онлайн-участие в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

20.10.2023 в рамках школы проведен мастер-класс, который посвящен программе «Женское дело».

Повестка мероприятия:

повысить уровень финансовой грамотности;

приобрести навыки и компетенции для расширения и масштабирования бизнеса.

Участники обозначили ключевые задачи по развитию отраслей отечественной промышленности, одними из которых являются формирование сырьевой безопасности, трансформация бизнеса, масштабирование и расширение каналов сотрудничества и продаж, повышение качества продукции, уровня сервиса и другие.