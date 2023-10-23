Установка пожарной сигнализации: история и преимущества

RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Пожары всегда были, есть и будут источником повышенной опасности. С древних времен люди страдали от пожаров, учитывая, что дома строились в основном из дерева. Для предупреждения изначально использовались шумовые средства – колотушки и бубенцы, колокола в тех деревнях, где они были, и просто крики людей. Тушились возгорания традиционно водой, разбирались баграми соседние строения – чтобы огонь не перекинулся на рядом стоящие избы.
Противопожарные службы постоянно совершенствовались, цари издавали указы и реформировали пожарное дело. При Петре служили конные бочки с водой и насосами, лестницами и прочим инвентарем. О месте возгорания сообщали дежурные, круглосуточно следящие за городом с каланчей. С изобретением телеграфа оповещения пошли быстрее. Чтобы быстро определить внутреннее возгорание, были созданы первые примитивные сигнализаторы: в комнатах подвешивались гири на веревке. При пожаре веревка перегорала и падала на петарду, которая взрывалась, предупреждая людей об опасности. В последующем сигнализаторы модернизировались, замыкали контакты, включая колокола или сирену. Механику заменила электрика, но принцип действия оставался тот же.
В 20-ых годах 19 века швейцарский физик Вальтер Йегер случайно изобрел датчик дыма. Через 20 лет швейцарец Эрнст Мейли создал на этой основе устройство обнаружения дыма и запатентовал его.
В 21 веке в сигнализаторах до сих пор используется система улавливания дыма, работающая по улучшенным методам. Автоматические системы пожарной сигнализации применяются в любых помещениях, сайт подробно освещает особенности каждой локации:
В Москве стоимость приобретения и установки АСПС начинается от 12 тысяч рублей. Интеграция с видеонаблюдением позволяет отслеживать угрозы в начальной стадии.
Защитные противопожарные датчики делятся на два типа:
Защита помогает минимизировать потери и убытки при возгорании, быстро реагируя на очаги дыма и возгорания. Компании, предлагающие услуги установки защитных комплексов, действуют в соответствии с законами РФ о пожарной безопасности. Под каждый объект рассчитывается индивидуальный план расстановки датчиков, достаточную комплектацию, производится монтаж и обслуживание защиты.
В 2022 году при пожарах в России погибло 7,7 тысяч человек (данные МЧС). Чтобы избежать глупых смертей и неоправданных убытков, лучше обезопасить себя и установить систему предупреждения пожаров.
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