Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 сертификатов соответствия на кабельную продукцию:

Кабели для систем пожарной сигнализации (Заявитель: ООО "Спецресурс");

Кабель телефонной связи и радиофикации (Заявитель: ООО "Спецресурс");

Кабели монтажные для систем охранно-пожарной сигнализации (Заявитель: ООО "Спецресурс");

Кабели для систем сигнализации (Заявитель: ООО "Спецресурс");

Кабели для монтажа систем сигнализации (Заявитель: ООО "Спецресурс");

Кабели для монтажа систем сигнализации (Заявитель: АО "Москабельмет").

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

Значение Индекса полимеров увеличилось и составляет 140 ед.

Индекс занятости и рынок труда

На сегодняшний день Индекс составляет 0,32. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,24, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,05 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 15,9%, вернувшись к показателям летнего сезона.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 84 рублей за метр кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 6762 рублей (Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6860 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет*) по сравнению с прошлой неделей снизился на 13%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 100,37 рублей до 119,04 рублей за метр кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какой кабель является наиболее востребованным. Большинство опрошенных (23,08%) назвали наиболее востребованным силовой бытовой кабель, чуть меньше (23,08%) респондентов отметили кабель с бумажной изоляцией. Одинаковое количество голосов распределилось между кабелями для связи и кабелями для ЛЭП (15,38%).

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 27 октября 2023 года.