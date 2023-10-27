RusCable Insider #334
Обзор завода "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", неделя фотоники и стрит-арт Россетей
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 сертификатов соответствия на кабельную продукцию:
На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.
Значение Индекса полимеров увеличилось и составляет 140 ед.
На сегодняшний день Индекс составляет 0,32. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.
ТОП-5 самых читаемых новостей на этой неделе:
Аналитика кабельного рынка за неделю. Отчет №24 от 20 октября 2023 года
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Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,24, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,05 п.п.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 15,9%, вернувшись к показателям летнего сезона.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 84 рублей за метр кабеля.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 6762 рублей (Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6860 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет*) по сравнению с прошлой неделей снизился на 13%.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 100,37 рублей до 119,04 рублей за метр кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какой кабель является наиболее востребованным. Большинство опрошенных (23,08%) назвали наиболее востребованным силовой бытовой кабель, чуть меньше (23,08%) респондентов отметили кабель с бумажной изоляцией. Одинаковое количество голосов распределилось между кабелями для связи и кабелями для ЛЭП (15,38%).
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 27 октября 2023 года.
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