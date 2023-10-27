Банк ДОМ.РФ предоставил 17,4 млрд на строительство жилья бизнес-класса в Москве в районе Павелецкой, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию группе компаний "Гранель" для строительства жилого комплекса MYPRIORITY Paveletskaya в Москве. Застройщику предоставлено проектное финансирование в размере 17,4 млрд рублей", — рассказали в банке.

На полученные средства в составе первой очереди будет построен дом бизнес-класса на 377 квартир, состоящий из двух секций высотой 8 и 28 этажей и объединенный общим стилобатом. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

"Мы работаем над семью проектами в Москве и Подмосковье с совокупным лимитом кредитования более 100 млрд руб. В рамках нового кредитного соглашения в столице будет построен ещё один современный жилой квартал", — директор Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

В состав второй очереди жилого комплекса войдет еще один дом из трех корпусов, а также два административно-офисных здания. Общая площадь застройки составит 111 тыс. кв. м.

По данным портала наш.дом.рф на 27 октября, в Москве строится 17 млн кв. м жилья, из них 93% — с использованием счетов эскроу.