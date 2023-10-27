Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы специалисты «Мособлэнерго» до конца октября завершат все работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Работникам осталось заменить на ЛЭП 18 опор и 2 км провода, а также реконструировать около 4 км линий электропередачи. Эти мероприятия запланировано провести в Кашире, Клину, Наро-Фоминске и Подольске.

К программе энергетики приступили в начале марта текущего года. За это время в Подмосковье построено 30 трансформаторных подстанций, заменено на ЛЭП 549 из запланированных 567 опор и 79 из 81 км провода, построено и реконструировано в округах, вошедших в программу, 74 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Также проведен капитальный ремонт оборудования 35 трансформаторных подстанций, в том числе семь ТП из них расположены на территории г.о. Чехов, 6 ТП — в г.о. Домодедово.

Запланированные на 2023 год мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов полностью выполнены в Домодедове, Ступине, Пушкине, Чехове, Истре, Мытищах, Красногорске, Щелково, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Коломне, Воскресенске, Серпухове, Волоколамске, Химках, а также в Раменском, Орехово-Зуевском, Ленинском и Богородском округах. Всего в программу повышения надежности электроснабжения потребителей вошло 26 городских округов региона.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется третий год подряд. Работы проводятся в тех районах Подмосковья, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по вопросам качества электроснабжения. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%.