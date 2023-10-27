Сочинскую ТЭС, входящую в состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» посетили глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский. Рабочий визит состоялся в рамках мероприятий по подготовке энергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов.

Алексей Копайгородский ознакомился с ходом подготовки станции к осенне-зимнему периоду и капитальным ремонтом газовой турбины энергоблока №2.

В соответствии с техническими нормативами капитальный ремонт турбин, такого типа проводится каждые 20 тысяч часов, или, в среднем, один раз в 3,5 года. Впервые для организации работ на газовой турбине №2 (ГТУ-2) привлечены специалисты отечественной компании ООО «Русские Газовые Турбины». Восстановление деталей проводится тоже на российском предприятии в г. Уфа.

Ввиду сложности процесса ремонта сроки вывода из работы оборудования энергоблока согласованы с Системным оператором и не повлияют на обеспечения электроэнергией жителей города Сочи.

Подготовка к осенне-зимнему периоду и надёжное энергоснабжение потребителей основная задача энергетиков. Плановые ремонтные мероприятия на Сочинской ТЭС проходят в строгом соответствии с графиком.

В период газовой паузы проведён ремонт подводящего и внутриплощадочного газопровода. С начала октября выполнен текущий ремонт газовой турбины №4, а также паротурбинной установки №3. Завершён ремонт блочного трансформатора №4, автотрансформатора, вспомогательного и общестанционного оборудования.

Для надёжного теплоснабжения жителей центрального района Сочи этой зимой проведено техническое обслуживание теплотрассы от Сочинской ТЭС к Котельной №14. На Сочинской ТЭС в конце ноября выработан новый рекорд. С начала отпуска тепла предприятие выработало 1,5 млн Гкал.

Глава Сочи положительно оценил готовность Сочинской ТЭС к предстоящему отопительному сезону.